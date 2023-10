Quem são os jogadores mais difíceis de defender da NBA? Gerentes gerais falam

TA NBA tornou pública sua pesquisa anual com os 30 gerentes gerais envolvidos na competição.

Eles fizeram suas previsões sobre diferentes aspectos da nova temporada (melhores times, candidatos a MVP, treinadores e reforços de verão…) através de uma pesquisa de 50 perguntas.

A única coisa que não lhes é permitido fazer é votar na sua própria equipa ou nos seus jogadores e treinadores.

Jogadores mais difíceis de defender

O resultado da pergunta sobre qual jogador obriga os treinadores adversários a fazerem mais ajustes para tentar reduzir sua produção é impressionante.

Na temporada passada o mais votado nesta questão foi Currycom 52 por cento dos votos, e desta vez a estrela dos Warriors repete-se, mas com uma percentagem inferior (40 por cento).

Ele é seguido pelo centro do Nuggets Nikola Jokic (33 por cento), estrela do Bucks Giannis Antetokounmpo (13 por cento), esteio do Mavericks Luka Doncic (10 por cento) e o pivô dos Sixers, Joel Embiid (três por cento). Todos eles são um problema real para os treinadores adversários.

Quem eles contratariam para construir uma nova franquia?

Outra resposta significativa que os gerentes gerais avaliam é em qual jogador eles construiriam uma nova franquia se pudessem contratar qualquer jogador da NBA.

Ultima temporada Giannis Antetokounmpo varreu a tabela (55 por cento), mas nesta temporada caiu para o terceiro lugar (13 por cento). Ele é superado por Nikola Jokic (33 por cento) e Victor Wembanyama (23 por cento).

Depois do grego, Luka Doncic (10 por cento) e Antonio Eduardo (sete por cento) são colocados como favoritos sobre os quais estruturariam uma nova equipe teórica.

Favorito para vencer o campeonato

Em relação a qual time é favorito para vencer as finais da NBA, há igualdade máxima.

O Boston Celtics e Denver Nuggets estão empatados, ambos com 33 por cento, seguidos pelo Milwaukee Bucks (23 por cento), que no ano passado começou em primeiro lugar com 43 por cento, Fênix Sóis (sete por cento) e Clippers de Los Angeles (três por cento).

Qual jogador será o MVP da temporada?

Quanto a quem será o MVP da nova temporada, a maior parte dos votos vai para Nikola Jokic (43 por cento). Ele é seguido por Giannis Antetokounmpo (20 porcento), Jayson Tatum (13 por cento) e Luka Doncic (10 por cento).

O prodígio esloveno cai para o quarto lugar depois de ter sido o principal favorito na temporada passada, com 48 por cento dos votos. Ele foi sem dúvida penalizado pelo fiasco do Mavericks na temporada passada.

Também receberam votos Anthony Davis, Kevin Durant, Joel Embiid e Shai Gilgeous-Alexanderentre outros.

Melhores armadores e armadores de tiro

Os gerentes gerais também mostraram suas preferências pelos melhores jogadores por posição. Curry (63 por cento), lidera entre os armadores, seguido por Doncic (27 por cento), Gilgeous-Alexandre (sete por cento) e Lillard (três por cento).

Entre os armadores, Reservador (63 por cento) lidera, como fez na temporada passada com 45 por cento dos votos.

Ele é seguido por Curry (10 por cento), Doncic (sete por cento), Eduardo (sete por cento) e Gilgeous-Alexandre (sete por cento). Mordomo e Tatum também recebeu alguns votos.

Tatum, Antetokounmpo e Jokic vencem a votação.

Quanto ao melhor atacante da NBA, Jayson Tatum vence sem dúvida (47 por cento). E depois dele, Kevin Durant (20 por cento), primeiro na temporada passada com 45 por cento, Doncic (17 por cento), Lebron James (13 por cento) e Kawhi Leonard (três por cento).

Quanto ao melhor avançado, Antetokounmpo (97 por cento) é o melhor, seguido por Durant (três por cento). Entre os centros, Jokic (93%), o atual MVP da NBA, também é vencedor em uma categoria em que Anthony Davis e Joel Embiid também recebeu votos.