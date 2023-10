Quem são os personagens principais da 54ª temporada de ‘Vila Sésamo’?

Ta próxima temporada de “Vila Sesamo“apresenta um polvo como chef, uma exploração da linguagem de sinais americana e Quinta Brunson dando ao Cookie Monster um pouco de atitude.

A 54ª temporada do icônico programa infantil estreia em 9 de novembro no MAX com uma suave sátira de BrunoO mockumentary de sucesso do programa, “Abbott Elementary”, imitando o estilo de câmera única e os cortes confessionais do programa.

“Foi muito divertido ampliar Monstro de biscoito fazendo piada sobre comer um biscoito e Quinta Brunson olhando de soslaio para ele”, disse o produtor executivo Sal Perez em entrevista exclusiva antecipando a temporada.

Brunson veio com uma vantagem que a maioria dos convidados famosos não tem: em seus primeiros dias em Los Angeles, ela participou de um workshop de marionetes criado por Jim Henson, criador de Os Muppets.

“Quando uma celebridade ou um convidado chega ao set com esse tipo de conhecimento e compreensão, o conteúdo que estamos fazendo leva muito mais longe”, diz Perez. “Tivemos sorte de tê-la.”

Brunson se junta a outras celebridades durante a temporada como Ariana DeBose, Brandi Carlile, Eugene Cordero, Dan Levy e Kal Pennque reservou seu ingresso depois de fazer um apelo vestido como Cookie Monster em “Live with Kelly & Mark” para estar na “Vila Sésamo”.

Outros destaques desta temporada incluem uma exploração de Bessie Coleman, a primeira mulher de ascendência afro-americana e nativa americana a obter sua licença de piloto nos EUA. E Elmo comemora o Dia do Alfabeto cantando a música ABC enquanto um amigo surdo sinaliza o alfabeto usando a linguagem de sinais americana .

Grover assume a loja de Hooper e traz seu chef, que por acaso é um polvo boneco. A única falha é que o chef só faz pão – de pão sírio a baguetes.

“Portanto, não importa o que alguém peça no restaurante, a única coisa que o polvo consegue fazer é pão”, diz ele. “Foi uma maneira muito, muito única de mostrar diferentes identidades culturais na alimentação.”

A temporada também inclui um segmento chamado “Proud of My Name”, onde Rosita se sente frustrada quando seu treinador de basquete encurta seu nome e Elmo e Gabrielle a incentivam a falar que deseja ser chamada de “Rosita”.

“Vila Sésamo”, concebido por profissionais da educação e psicólogos infantis, é exibido em mais de 150 países, ganhou 193 Emmys, 10 Grammys e recebeu uma homenagem do Kennedy Center por realizações artísticas ao longo da vida, a primeira vez que um programa de televisão recebeu o prêmio.

Em 2015, o antigo programa da PBS iniciou um pacto com a HBO que deu ao canal a cabo premium o direito de transmitir novos episódios nove meses antes de serem exibidos na PBS.

Esta temporada marca a segunda em que Perez é o produtor executivo do programa e retorna à identidade própria e ao currículo de pertencimento da temporada passada. Ele cresceu assistindo “Vila Sésamo” e ingressou na Oficina Sésamo em 2006. Durante as filmagens desta última temporada, ele também deu as boas-vindas a um segundo filho. A primeira, uma filha que agora tem 4 anos, é, claro, uma fã.

“Eu estaria mentindo se não dissesse que houve alguns episódios da temporada que foram inspirados por algumas das provações e tribulações da minha filha de 2 ou 3 anos enquanto ela crescia”, diz Perez. Algumas delas incluem ficar assustado com escorregadores e as maravilhas dos flamingos.

DeBose – estrela da Broadway e vencedor do Oscar por “West Side Story” – começa a temporada cantando a música “Friendship Feeling” com Elmo, Abby e Cookie Monster.

“É muito divertido quando você tem alguém assim que está tão animado por estar conosco e capaz de cantar junto. Obviamente ter uma voz maravilhosa não faz mal”, diz Perez.

Carlile gravou uma música sobre a natureza com um toque especial: Big Bird e Snuffleupagus se juntaram a ela, uma dupla de marionetes rara hoje em dia na “Vila Sésamo”. Perez chama isso de “mágica”.

“Para ser honesto, foi a primeira vez neste papel que vi Snuffy pessoalmente e chorei”, diz ele. “Fiz questão de estar no set porque é um momento muito emocionante para todos.”