Quem tem Bolsa Família pode ter transporte público gratuito NESTA grande capital brasileira; Veja qual

Proposta de passe livre nos ônibus de São Paulo para beneficiários do Bolsa Família ganha destaque na câmara municipal. O prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), deve propor um novo projeto que visa oferecer passe livre transporte público paulista para beneficiários do programa Bolsa Família.

Os vereadores da cidade estão programados para debater nas próximas semanas com a equipe do prefeito a inclusão dessa iniciativa no projeto de lei do Orçamento de 2024, que já se encontra em tramitação no Legislativo municipal.

Caso a proposta seja aprovada, a medida poderá entrar em vigor no próximo ano, o que coincidiria com as eleições municipais, beneficiando cerca de 1,5 milhão de pessoas na metrópole paulistana.

De acordo com estimativas da Secretaria Municipal da Fazenda, o orçamento para o ano de 2024 está projetado em R$ 110,7 bilhões, dos quais mais de R$ 14 bilhões estão reservados para investimentos, tornando viável a inclusão do passe livre nos ônibus para os beneficiários do Bolsa Família. A proposta representa um passo importante em direção à melhoria da acessibilidade ao transporte público na cidade de São Paulo e ao apoio aos segmentos mais vulneráveis da população.

Veja como participar

Para ter direito ao passe livre de ônibus da cidade de São Paulo, os beneficiários do programa Bolsa Família devem estar devidamente inscritos no referido programa governamental. A inscrição no Bolsa Família é um processo relativamente simples e pode ser realizado da seguinte maneira:

Requisitos: Antes de iniciar o processo, é necessário atender aos requisitos estabelecidos pelo governo federal para se qualificar ao Bolsa Família. Estes requisitos incluem renda familiar per capita de até R$ 218,00.

Cadastro Único: A inscrição no Bolsa Família é realizada por meio do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, conhecido como CadÚnico. Para se inscrever, é preciso procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e levar documentos pessoais, como RG, CPF, comprovante de residência e, se possível, a certidão de nascimento de todos os membros da família.

Uma vez inscritos no Bolsa Família, se a proposta for aprovada, os beneficiários poderão usufruir do passe livre nos ônibus da cidade de São Paulo. O serviço deve proporcionar maior acessibilidade ao transporte público e melhorar a qualidade de vida de muitos cidadãos paulistanos em situação de vulnerabilidade social.



Você também pode gostar:

Sobre o Bolsa Família

Além do valor mensal do benefício, é importante destacar que o programa Bolsa Família pode conceder outros benefícios e auxílios, visando a proporcionar suporte adicional às famílias em situação de vulnerabilidade social.

O programa Bolsa Família oferece o Vale Gás que auxilia as famílias na compra de botijões de gás de cozinha, contribuindo para garantir o acesso a uma fonte de energia essencial. Em algumas regiões do país, o programa social também oferece um auxílio voltado para o pagamento de despesas de energia elétrica.

Os benefícios e auxílios concedidos pelo Bolsa Família têm um papel fundamental na mitigação da pobreza e no apoio a famílias em situação de vulnerabilidade, promovendo o acesso a serviços essenciais e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dessas famílias. É importante ressaltar que a concessão desses benefícios pode variar de acordo com a legislação e os critérios estabelecidos pelo governo federal.