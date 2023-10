Quem tem nome sujo pode receber Bolsa Família? Descubra aqui!

Será que quem tem nome sujo pode receber Bolsa Família? Essa é uma dúvida comum, que faz parte do dia a dia de dezenas de família que desejam fazer o cadastro no CadÚnico.

Afinal, por falta de informações precisas, ou até mesmo por conta de fakenews, muitas pessoas podem acreditar que não é possível receber o pagamento nessas condições. Porém, será que isso é realmente verdade?

Neste texto, esclarecemos algumas dúvidas sobre esse assunto. Não deixe de conferir!

Quem tem nome sujo pode receber Bolsa Família?

Se na sua família há pessoas com o nome sujo, e vocês desejam fazer o cadastro no Bolsa Família, saiba que é possível apesar da negativação. Isto é, não existe nenhuma regra dentro do programa que diz que quem está devendo não pode fazer o cadastro para receber o benefício.

Afinal, se pararmos para avaliar a real função do Bolsa Família, isso fica mais claro. Pois pare e pense: se a ideia do programa é oferecer às famílias uma oportunidade de receber um valor, todos os meses, que auxilie nas finanças e na subsistência, como faria sentido não permitir que pessoas endividadas recebessem? Pois é!

Como o programa é feito para que as pessoas conquistem mais qualidade de vida e dignidade por meio do repasse de renda, não haveria sentido em excluir aqueles que estão passando por dificuldades a ponto de ficar com o nome sujo.

Por isso, se você ouviu que nome sujo pode receber Bolsa Família, saiba que isso é realmente verdade. Qualquer afirmação contrária não tem respaldo nas regras do programa. Pode ficar tranquilo.

Porém, lembrando que para receber o pagamento mensal é preciso estar dentro das regras do programa, de qualquer forma. Isto é, mesmo que o nome sujo não seja um impeditivo, se outras regras não forem seguidas por seu grupo familiar, o pagamento não acontecerá. Fique atento a isso.



Quem já recebe e fica com o nome sujo, pode perder?

Além de haver pessoas que duvidam que quem tem nome sujo pode receber Bolsa Família, existe outra dúvida muito recorrente: se a negativação, após a inclusão no Bolsa Família, pode causar algum dano ao beneficiário.

Isto é, há quem acredite que o fato de dever depois de ter entrado no programa social possa causar algum bloqueio ou impedimento na hora de receber os pagamentos. Porém, novamente, isso é uma inverdade.

Não se esqueça de que a função do programa é levar mais dignidade às pessoas, principalmente àquelas que estão em situação de vulnerabilidade econômica. Logo, o fato de uma pessoa contrair uma dívida, enquanto recebe o Bolsa Família, não a torna inelegível ao programa.

Obviamente, sempre haverá o estímulo para que a pessoa cuide das finanças e pague as suas dúvidas, mas isso não quer dizer que caso ela deva, ela terá que, simplesmente, deixar de receber o Bolsa Família.

Você só poderá ser excluído do programa quando deixar de estar dentro das regras estabelecidas para os beneficiários. Simples assim.