Quem testemunhou o assassinato de Tupac Shakur em Las Vegas em 1996? Aqui está o que sabemos

Duane “Keffe D” Davis é o último suspeito vivo de um dos mistérios mais duradouros do hip-hop – o assassinato do ícone do rap em 1996 Tupac Shakur em Las Vegas.

Davis, 60, é acusado de orquestrar o tiroteio perto da Strip de Las Vegas que também feriu o magnata da música rap Cavaleiro Marion “Suge”. Davis foi preso e indiciado em 29 de setembro – mais de dois meses depois que a polícia invadiu sua casa nos arredores de Las Vegas. Ele continua preso sob a acusação de homicídio e deve voltar ao tribunal em 19 de outubro.

Na noite de 7 de setembro de 1996, Shakur estava no banco do passageiro de um BMW preto que Knight dirigia quando um Cadillac branco parou do lado direito e um tiroteio começou. Knight foi ferido, mas sobreviveu. Shakur morreu uma semana depois, aos 25 anos.

A polícia e os promotores dizem que o tiroteio resultou de uma competição acirrada pelo domínio de um gênero musical que colocou membros da costa leste de uma seita de gangues Bloods contra membros da costa oeste de uma seita Crips que Davis disse liderar em Compton, Califórnia.

Naquela noite, três outras pessoas estavam com Davis no Cadillac, mas nenhum deles enfrentou acusações pelo assassinato de Shakur antes de morrer.

Aqui está o que sabemos sobre quem estava em ambos os veículos pelas autoridades, registros judiciais, depoimentos do grande júri, entrevistas e o livro de memórias revelador de Davis de 2019, “Compton Street Legend”.

Tupac Shakur

Shakur é considerado um dos rappers mais influentes de todos os tempos. Ele teve cinco álbuns em primeiro lugar, foi indicado para seis prêmio Grammy e foi incluído no Hall da Fama do Rock & Roll em 2017. Ele recebeu uma estrela póstuma este ano na Calçada da Fama de Hollywood e é tema de uma exposição no museu de Los Angeles, “Tupac Shakur. Wake Me When I’m Free. “

Sua morte ocorreu quando seu quarto álbum solo, “All Eyez on Me”, permaneceu nas paradas, com cerca de 5 milhões de cópias vendidas. Ele também usou os nomes artísticos 2Pac e Makaveli. Como ator, atuou em vários filmes.

Shakur nasceu Lesane Parish Crooks em Nova York em 1971, e seu nome foi mudado um ano depois. Sua falecida mãe, Afeni Shakur, e seu falecido padrasto, Mutulu Shakur, eram ativos no Partido dos Panteras Negras em Nova York. Tupac Shakur não era próximo de seu pai biológico, William “Billy” Garland.

Dois dos irmãos do rapper, Sekyiwa “Set” Shakur e Mopreme Shakur, criticaram as autoridades pela inação e lentidão em acusar alguém pela morte de seu irmão até agora.

Cavaleiro Marion “Suge”

Knight fundou a Death Row Records, uma gravadora com sede em Los Angeles que representava Shakur no momento de sua morte. O apelido de Knight foi abreviado de “Sugar Bear”, seu apelido enquanto crescia em Compton.

Knight e Shakur estavam indo para uma boate quando seu carro foi baleado perto da Las Vegas Strip. Knight foi atingido de raspão por uma bala ou estilhaço.

Agora com 58 anos, Knight está cumprindo pena de 28 anos de prisão na Califórnia por atropelar e matar um empresário de Compton do lado de fora de uma lanchonete em janeiro de 2015. O caso coroou a queda do ex-magnata da música rap desde seu apogeu como uma das maiores – e mais temidos – nomes da indústria musical.

Davis disse que ele e Knight se conheceram enquanto cresciam e até jogaram no mesmo time de futebol juvenil em Compton. Knight passou a jogar futebol americano universitário na Universidade de Nevada, em Las Vegas. Resumidamente, durante a greve dos jogadores da NFL de 1987, ele foi um jogador substituto do Los Angeles Rams.

Câmera policial mostra prisão do suposto assassino de Tupac, Keffe DParker Johnson

Em suas memórias, Davis descreve Knight e a si mesmo como “as únicas testemunhas oculares vivas do que realmente aconteceu”.

Orlando “Baby Lane” Anderson

As autoridades policiais suspeitavam há muito tempo que Anderson era o atirador. Ele tinha 22 anos na época. Embora Davis fosse seu tio e 12 anos mais velho, ele descreveu o relacionamento deles como de irmãos, amigos e até pai-filho.

Pouco antes do tiroteio, Anderson foi espancado em uma briga no cassino MGM Grand envolvendo Shakur e associados, incluindo Knight. Autoridades, autores e o próprio Davis dizem que o tiroteio foi um ato de retaliação por espancar Anderson.

“Eles atacando meu sobrinho nos deram luz verde definitiva para fazer alguma coisa”, escreve Davis em seu livro.

Davis disse que obteve uma arma de um associado e a jogou no banco de trás do Cadillac, mas não disse quem disparou os tiros fatais. Anderson estava sentado no banco de trás do carro, atrás do tio.

Nem o Cadilac nem a arma usada no tiroteio foi recuperada, segundo o detetive aposentado da polícia de Las Vegas, Clifford Mogg, que foi designado para a investigação no início de 2018.

“Nunca conseguimos identificar a pessoa que alugou o carro, onde ele foi alugado e, no que diz respeito à arma, nunca recuperamos, até esta data, a arma que foi usada no assassinato”, disse Mogg. em depoimento ao grande júri.

Anderson, que negou envolvimento no assassinato de Shakur, morreu dois anos depois, no que a polícia disse ter sido um tiroteio não relacionado em um lava-jato em Compton.

Deandrae “Freaky” Smith

Também conhecido como “Big Dre”, Smith estava no banco de trás do carro naquela noite, sentado ao lado de Anderson.

Embora as autoridades tenham dito acreditar que Anderson puxou o gatilho, o depoimento do grande júri contestou essa teoria.

Denvonta Lee, um ex-associado de Davis, disse ao grande júri que foi Smith quem atirou em Shakur e Knight. Ele disse que Anderson tentou passar por cima de Smith, mas não conseguiu um “tiro certeiro” pela janela traseira esquerda do passageiro.

O ex-associado, que não estava no carro, mas contou uma conversa que teve com Smith dias após o tiroteio, disse que Smith pegou a arma de Anderson, abriu fogo e deixou Anderson assumir o crédito pela morte de Shakur.

Smith tinha 30 anos quando morreu em 2004 de causas naturais, de acordo com o escritório do legista do condado de Los Angeles.

Terry “Bubble Up” Marrom

Brown dirigia o Cadillac de onde os tiros foram disparados.

Davis disse em suas memórias que eles estavam dirigindo em direção ao Las Vegas Boulevard naquela noite, mas avistaram Shakur “pendurado na janela” do BMW e acenando para os fãs. Davis disse a Brown para fazer meia-volta e eles passaram lentamente pelo comboio do rapper até que Davis disse que “encontraram quem estávamos procurando”.

Brown morreu em um tiroteio em 2015 em um dispensário de maconha medicinal em Compton.

O escritório do legista do condado de Los Angeles disse que seu nome completo era Terry Tyrone Brown, embora Brown tenha sido referido como “Terrence” e “Terrance” nos registros investigativos. O escritório do legista se recusou a divulgar mais informações, citando uma segurança no caso.