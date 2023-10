Quem trabalha de carteira assinada pode receber Auxílio Gás? Entenda

O Auxílio Gás é um benefício social que visa ajudar as famílias de baixa renda na compra do botijão de gás de cozinha. Ele foi criado em 2001 pelo Governo Federal e, atualmente, faz o repasse bimestral do pagamento que equivale a 100% da média nacional do botijão de gás dos últimos 6 meses.

Cerca de 5 milhões de inscritos receberam o benefício no último repasse. No entanto, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre as regras do programa. Uma delas é sobre quem trabalha de carteira assinada. Será que esse grupo também pode receber o Auxílio Gás?

A seguir, confira a resposta para esta e outras perguntas e fique por dentro de tudo sobre o programa Auxílio Gás.

Quem trabalha de carteira assinada pode receber Auxílio Gás?

A resposta para esta pergunta é: depende. Isso porque, para participar do programa, é preciso cumprir as suas regras. Sendo assim, se uma pessoa trabalha de carteira assinada e cumpre todas as exigências, ela pode sim participar do Auxílio Gás.

Assim, confira a lista completa do que é necessário para integrar o programa:

Ter renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo (R$ 660 em 2023) ou renda familiar mensal total de até três salários mínimos (R$ 3.960 em 2023);

Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e manter os dados atualizados;

Beneficiários do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC) também podem fazer parte do programa.

Portanto, se você trabalha de carteira assinada e se enquadra nesses critérios, pode solicitar o Auxílio Gás. O valor do benefício é de 100% da média nacional do botijão de gás de 13kg e é pago a cada dois meses, junto com o Bolsa Família.



Como se inscrever?

Para receber o Auxílio Gás, o responsável familiar deve procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo da sua casa e apresentar os seguintes documentos:

CPF ou título de eleitor;

Comprovante de residência;

Comprovante de renda;

Número de Identificação Social (NIS).

Além disso, também deve apresentar um documento de cada integrante da família que mora na mesma casa, podendo ser um dos seguintes:

CPF;

Título de eleitor;

Certidão de nascimento ou de casamento;

Carteira de identidade ou carteira de trabalho.

Como consultar o Auxílio Gás?

Se você deseja saber se foi aprovado para receber o Auxílio Gás, pode fazer a consulta pelo seu celular. Para isso, vai precisar baixar o aplicativo Bolsa Família, disponível para aparelhos Android e IOS, e seguir o passo a passo:

Primeiro, abra o aplicativo Bolsa Família e clique em “Acessar”; Depois, escolha se deseja acessar com a senha do Caixa Tem ou da conta gov.br; Ao clicar na opção “Quero entrar com minha senha do App Bolsa Família ou desejo me cadastrar”, basta digitar o seu CPF e clicar em “Próximo”; Nesta etapa, você receberá um código no e-mail de cadastro. Assim, basta inseri-lo no campo que aparece na tela; Após confirmar o código, será necessário inserir a sua senha e clicar em “Entrar”; Por fim, clique em “Benefícios”, na tela inicial, e verifique se o Auxílio Gás se encontra na lista.

Ademais, também é possível consultar o pagamento por meio do aplicativo Caixa Tem. Outra opção é pelo Atendimento Caixa, no número 111. Através dele, você pode consultar se tem direito ao Auxílio Gás e qual é a situação do benefício.

Calendário de pagamentos

A Caixa Econômica Federal já divulgou o calendário de pagamentos do Auxílio Gás de outubro e o valor da parcela será de R$ 100. Os depósitos seguem o mesmo calendário do Bolsa Família. Assim, quem faz parte dos dois programas pode receber no mesmo dia.

O pagamento segue o último dígito do NIS (Número de Identificação Social) dos beneficiários, liberando o recurso para um novo grupo a cada dia. Confira todas as datas:

NIS final 1: 18 de outubro;

NIS final 2: 19 de outubro;

NIS final 3: 20 de outubro;

NIS final 4: 23 de outubro;

NIS final 5: 24 de outubro;

NIS final 6: 25 de outubro;

NIS final 7: 26 de outubro;

NIS final 8: 27 de outubro;

NIS final 9: 30 de outubro;

NIS final 0: 31 de outubro.