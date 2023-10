Quer AUMENTAR o valor da sua APOSENTADORIA? Confira essas dicas

A aposentadoria é uma etapa importante na vida de muitos brasileiros. No entanto, é comum surgir a dúvida sobre como aumentar o valor desse benefício. Felizmente, existem algumas estratégias que podem ser adotadas para alcançar esse objetivo.

Neste artigo, vamos explorar algumas dicas eficazes para aumentar o valor da aposentadoria em 2023.

1. Reconhecendo Períodos de Trabalho e Contribuição

Um passo fundamental para aumentar o valor da aposentadoria é reconhecer todos os períodos de trabalho e contribuição realizados ao longo da vida. É importante verificar se todos esses períodos estão corretamente registrados no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).

Em muitos casos, pode haver períodos não contabilizados, como trabalho como menor aprendiz, atividades laborais no exterior e trabalho rural. Além disso, é possível incluir no cálculo da aposentadoria períodos de trabalho informal.

Para comprovar essa atividade, existem duas opções: solicitar o reconhecimento do trabalho informal junto ao INSS ou pedir o vínculo empregatício na Justiça do Trabalho e, em seguida, fazer a averbação no INSS.

2. Verificando Trabalho Concomitante

Muitas pessoas exercem mais de uma atividade ao mesmo tempo, como profissionais da saúde, professores, entre outros. No entanto, o INSS nem sempre soma o valor das contribuições dessas atividades no mesmo mês. Isso pode resultar em um valor menor no benefício da aposentadoria.

Portanto, é importante ficar atento a essa situação e buscar a correção do cálculo junto ao INSS. Em muitos casos, o aumento no benefício pode superar R$ 1.500,00 mensais.



3. Descartando Contribuições Desvantajosas

Outra estratégia para aumentar o valor da aposentadoria é descartar contribuições que possam prejudicar o benefício. Em alguns casos, no início da carreira, os salários podem ser mais baixos. É possível descartar essas rendas menores para que a média salarial considerada no cálculo do benefício seja melhor.

Essa é uma dica importante para aumentar o valor da aposentadoria sem anular o direito ao benefício.

4. Planejamento Previdenciário

Fazer um planejamento previdenciário é essencial para garantir uma renda mínima na terceira idade. Com o auxílio de um advogado previdenciário especializado, é possível avaliar as contribuições realizadas ao longo da vida e entender as regras do sistema previdenciário.

Essa assessoria especializada permite otimizar as contribuições, garantindo uma aposentadoria mais segura e confortável.

Revisão da Aposentadoria

Além das dicas mencionadas acima, é importante destacar que a revisão da aposentadoria pode ser uma forma de aumentar o valor do benefício. Tanto para aqueles que ainda não se aposentaram quanto para os que já estão recebendo o benefício, é necessário analisar o processo para verificar se existe a possibilidade de revisão.

A revisão tem como objetivo corrigir erros no cálculo do benefício e, consequentemente, aumentar o valor a ser recebido.

Prazo para Pedir a Revisão

É importante ressaltar que a maioria das revisões tem um prazo de 10 anos para serem solicitadas, contados a partir do primeiro recebimento do benefício. Portanto, é necessário estar atento a esse prazo para não perder a oportunidade de aumentar o valor da aposentadoria.

Tipos de Revisões

Existem diversos tipos de revisões que podem ser solicitadas para melhorar o valor do benefício da aposentadoria. Alguns exemplos são:

1. Tempo de Atividade Insalubre ou Perigosa

O tempo trabalhado em atividade especial, como exposição a ruídos, calor, vírus, bactérias e outros agentes nocivos à saúde, pode aumentar o valor da aposentadoria. É possível obter um acréscimo no tempo de serviço, o que resulta em um aumento do valor do benefício.

Essa revisão pode ser solicitada para aposentadorias por tempo de contribuição e também para pensões.

2. Tempo Trabalhado no Meio Rural sem Contribuição para o INSS

O período trabalhado no meio rural, mesmo sem contribuição para o INSS, pode ser contabilizado como tempo de serviço. Isso pode aumentar o fator previdenciário e, consequentemente, dobrar o valor do benefício. É necessário apresentar os documentos que comprovem o trabalho rural realizado.

3. Revisão do Tempo de Contribuição para Servidores Públicos

Os servidores públicos têm direito à revisão do tempo de contribuição, mesmo após a concessão do benefício. É possível solicitar essa revisão caso haja erro no cálculo ou revisão do PASEP que impacte no valor do benefício.

4. Revisão com Base no Reajuste do Salário Mínimo

Anualmente, o Governo Federal realiza reajustes no salário mínimo de acordo com a inflação. No entanto, em alguns casos, o valor da aposentadoria não acompanha esses reajustes. É possível solicitar uma revisão para adequar o benefício aos reajustes realizados.

5. Inclusão de Períodos de Serviço Militar e Aluno-Aprendiz

Períodos de serviço militar e de trabalho como aluno-aprendiz podem ser incluídos no cálculo da aposentadoria, aumentando o valor do benefício.

Ademais, aumentar o valor da aposentadoria é possível por meio de estratégias como o reconhecimento de períodos de trabalho e contribuição, a verificação de trabalho concomitante, o descarte de contribuições desvantajosas, o planejamento previdenciário e a solicitação de revisões.

É importante estar atento aos prazos e contar com o auxílio de profissionais especializados para garantir uma aposentadoria mais segura e confortável. Não deixe de explorar todas as possibilidades para aumentar o valor da sua aposentadoria em 2023.