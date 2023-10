Quer economizar? Saiba como comprar o aparelho com desconto

O iPhone 15 é o mais recente lançamento da Apple e promete inovações incríveis para os amantes da marca. No entanto, nem todos desejam desembolsar uma quantia alta para adquirir o novo dispositivo. Felizmente, existe uma forma de economizar na compra do iPhone 15: o programa iPlace Hoje, uma parceria entre o principal revendedor da Apple no Brasil, a iPlace, e o Cartão Hoje.

Nesta matéria vamos explorar em detalhes como funciona o programa iPlace Hoje e como você pode aproveitá-lo para comprar o iPhone 15 com descontos e parcelas especiais. Além disso, vamos abordar os benefícios do Cartão Hoje e como aderir ao programa. Continue lendo para descobrir como conseguir o seu iPhone 15 de forma econômica.

O programa iPlace Hoje: Compre seu iPhone 15 com desconto e parcelas especiais

O iPlace Hoje é um programa que oferece aos consumidores a oportunidade de adquirir produtos da Apple, como iPhone, Apple Watch, iPad e MacBook, com descontos e condições de pagamento facilitadas. Ao participar do programa, os clientes pagam 70% do valor do produto escolhido em 24 parcelas iguais, debitadas na fatura do Cartão Hoje. Os outros 30% podem ser pagos no 25º mês da contratação do serviço, desde que o aparelho não seja devolvido.

Na parcela final, o consumidor tem três opções:

Ficar com o produto e pagar os últimos 30%; Trocar o aparelho por um novo item da Apple, renovando o iPlace Hoje sem a necessidade de pagar a parcela final; Devolver o produto e cancelar a última parcela, desde que o aparelho esteja em excelente estado de conservação.

Essa flexibilidade proporcionada pelo programa iPlace Hoje permite que os consumidores adquiram o iPhone 15 com descontos significativos e pagamentos facilitados ao longo do tempo.

Benefícios do Cartão Hoje: Compras nacionais e internacionais, além de condições de pagamento exclusivas

O Cartão Hoje, bandeira Visa, é o cartão de crédito vinculado ao programa iPlace Hoje. Além de permitir a adesão ao programa, o cartão oferece uma série de benefícios aos seus usuários. Com ele, é possível realizar compras tanto no Brasil quanto no exterior, usufruindo de até 40 dias para fechamento da fatura.



Além disso, o Cartão Hoje proporciona condições de pagamento exclusivas nas lojas iPlace, permitindo o parcelamento em até 21 vezes, tanto na loja física quanto no site. Essas condições especiais tornam a compra do iPhone 15 ainda mais acessível e conveniente para os consumidores.

Como adquirir o iPhone 15 através do iPlace Hoje

Adquirir o iPhone 15 através do programa iPlace Hoje é um processo simples e prático. A iPlace, que possui mais de 130 lojas em todo o Brasil, oferece a opção de adesão ao programa tanto pelo aplicativo Hoje-Cartão quanto pelo site oficial.

Para aderir ao programa, siga os passos abaixo:

Baixe o aplicativo Hoje-Cartão na loja de aplicativos do seu celular; Realize o cadastro no aplicativo e envie os documentos solicitados; Aguarde a aprovação de crédito e adesão ao cartão através do aplicativo; Após a aprovação, faça a contratação do programa iPlace Hoje, solicitando o novo iPhone 15 ou outro produto da Apple disponível.

Através do site oficial da iPlace, é possível contratar o iPhone 15 ou outros modelos, como o iPhone 13 e 14, além de toda a linha disponível. Essa variedade de opções permite que os consumidores escolham o dispositivo que melhor atenda às suas necessidades e preferências.

Conclusão: Adquira o iPhone 15 de forma econômica com o programa iPlace Hoje

Se você está interessado em adquirir o novo iPhone 15, mas deseja economizar na compra, o programa iPlace Hoje é uma excelente opção. Com descontos e parcelas especiais, esse programa oferece aos consumidores a oportunidade de adquirir não apenas o iPhone 15, mas também outros produtos da Apple, como Apple Watch, iPad e MacBook.

Além disso, o Cartão Hoje, vinculado ao programa, proporciona benefícios adicionais, como compras nacionais e internacionais e condições de pagamento exclusivas nas lojas iPlace.

Portanto, se você deseja comprar o iPhone 15 com desconto e facilidades de pagamento, não deixe de considerar o programa iPlace Hoje. Baixe o aplicativo Hoje-Cartão ou acesse o site oficial da iPlace para aderir ao programa e garantir o seu novo dispositivo Apple.

Lembre-se de verificar os termos e condições do programa antes de fazer a contratação e aproveite para adquirir o iPhone 15 com desconto, aproveitando todas as inovações e recursos que a Apple tem a oferecer.