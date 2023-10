Quer editar suas fotos e até criar imagens gratuitamente? Use Inteligência Artificial; veja como

A evolução da tecnologia tem impactado diversos aspectos do nosso cotidiano, inclusive a forma como tiramos fotos. Com o avanço da inteligência artificial (IA), surgiram aplicativos que utilizam essa tecnologia para aprimorar e até mesmo criar imagens impressionantes. Neste artigo, apresentaremos 5 aplicativos que utilizam IA para melhorar fotos antigas e criar imagens incríveis. Descubra como essas ferramentas podem transformar suas fotos e deixá-las com um aspecto profissional.

1. PicWish: Restauração e Colorização

O aplicativo PicWish é uma excelente opção para melhorar fotos antigas. Com o uso da inteligência artificial, ele é capaz de restaurar imagens danificadas, adicionar cores a fotos em preto e branco e aumentar a resolução sem perder qualidade. Além disso, o PicWish oferece uma variedade de filtros especiais para dar vida às suas fotos. Disponível para Windows, Mac, Web, Android e iOS, essa ferramenta é completa e gratuita.

2. Fotor: Aperfeiçoamento e Restauração

O Fotor é outro aplicativo que utiliza a inteligência artificial para aprimorar fotos antigas. Ele oferece recursos como aumento de nitidez, expansão de resolução e remoção de manchas e rasuras. Com apenas alguns cliques, você pode transformar suas fotos e deixá-las com um aspecto renovado. Disponível para Web, Android e iOS, o Fotor é uma opção prática e eficiente para quem deseja melhorar suas imagens.

3. Photomyne: Restauração Didática

Se você procura um aplicativo didático para melhorar suas fotos antigas, o Photomyne é a escolha certa. Essa ferramenta exclusiva para tablets e celulares guia você passo a passo na restauração de suas imagens. Com a ajuda da inteligência artificial, o Photomyne permite editar itens específicos das fotos, oferecendo controle total sobre o processo de restauração. Disponível para Android e iOS, o Photomyne é uma opção prática e intuitiva.

4. YouCam Enhance: Praticidade e Versatilidade

O YouCam Enhance é um aplicativo que oferece praticidade e versatilidade na melhoria de fotos antigas. Com o uso da inteligência artificial, ele permite remover objetos indesejados, fundos, áreas desfocadas e muito mais. Mesmo inserindo marcas d’água em suas restaurações, o YouCam Enhance é uma opção interessante para quem busca melhorar suas fotos com facilidade. Disponível para Web e iOS, esse aplicativo oferece resultados impressionantes.



5. Remini: Aprimoramento e Edição

O Remini é um aplicativo completo que vai além do aprimoramento de fotos antigas. Com o uso da inteligência artificial, ele permite melhorar a qualidade das imagens, corrigir cores, remover imperfeições e até mesmo simular ensaios fotográficos divertidos, como gravidez. Além disso, o Remini oferece recursos de embelezamento automático e aprimorador de plano de fundo. Disponível para Web, Android e iOS, o Remini é uma ferramenta poderosa para transformar suas fotos.

Esses são apenas alguns exemplos de aplicativos que utilizam inteligência artificial para melhorar e criar imagens incríveis. Com o avanço da tecnologia, a tendência é que surjam cada vez mais opções no mercado. Portanto, experimente essas ferramentas e descubra como a inteligência artificial pode transformar suas fotos e deixá-las com um aspecto profissional. Não perca a oportunidade de aprimorar suas memórias e compartilhar momentos especiais com seus amigos e familiares.