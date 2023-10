Quer entrar no Desenrola Brasil? Acompanhe os critérios da próxima etapa

Desenrola Brasil tem sido o foco principal de muitos brasileiros que buscam resolver suas pendências financeiras. Este programa, que ainda está em vigência, destina-se à renegociação de dívidas, sendo crucial que os cidadãos estejam cientes das datas limite.

Compreendendo o Desenrola Brasil

O objetivo principal do Desenrola Brasil é auxiliar o máximo de pessoas possível até o final de dezembro de 2023. Esta informação é vital para todos que possuem dívidas em seu nome e buscam limpar seu registro.

Vários bancos, tanto públicos como privados, estão proporcionando espaço e margem para negociação entre as partes. Existem casos de pessoas que renegociaram suas dívidas e conseguiram mais de 90% de desconto.

Como fazer parte do Desenrola Brasil?

Para participar do programa é simples. Se você possui uma dívida, entre em contato com o banco responsável e busque informações sobre a parceria com o Desenrola Brasil.

Importante ressaltar que cada pessoa tem condições únicas. Ou seja, o seu desconto pode ser maior que o do seu familiar e vice-versa.

Bancos participantes

Vários bancos renomados firmaram parceria com o governo federal e estão participando do Desenrola Brasil. Entre eles estão:



Caixa Econômica Federal Banco do Brasil Santander Banco Bradesco Banco Pan Nubank Banco Itaú Banco Inter

Quem pode participar do programa?

Se você está em dúvida se pode, ou não, aderir ao programa, é fundamental acompanhar as notícias e manter-se atualizado. Para mais informações sobre o programa de renegociação de dívidas, clique aqui e saiba mais.

Nova etapa do Desenrola Brasil

A nova etapa do programa Desenrola Brasil começou no último dia 23 de outubro, com o leilão de descontos, no qual os credores inscritos no programa devem informar o valor das dívidas que estão dispostos a abater.

Faixa 1

A próxima fase é destinada para o público da Faixa 1, composto por pessoas físicas com renda mensal de até 2 salários mínimos (R$ 2.640) ou que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Benefícios e Limites

O governo estima que cerca de 40 milhões de pessoas poderão ser beneficiadas nessa Faixa, renegociando um montante de R$ 50 bilhões em dívidas. Poderão ser renegociados valores de até R$ 5 mil, parcelados em até 60 vezes. A taxa de juros é de 1,99% ao mês e a parcela mínima de R$ 50,00.

Dívidas que podem ser renegociadas

Entre as dívidas que poderão ser renegociadas estão as financeiras e de consumo, como:

Água

Luz

Telefone

Varejo

O programa abrange apenas as dívidas feitas entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022.

Dívidas que não podem ser renegociadas

Não poderão ser renegociadas dívidas com garantia real, de crédito rural, de financiamento imobiliário e operações com funding ou riscos de terceiros.

Renegociação não é abatimento

É importante ressaltar que a renegociação de dívidas não significa que elas estão abatidas. A proposta do Desenrola é definir parcelas para pagamento da dívida que permitam o devedor se planejar para quitá-las.

Dicas para uma renegociação bem-sucedida

Para manter um registro claro do montante disponível para o pagamento das dívidas, é sugerido que o devedor mantenha anotação de todas as entradas e saídas de dinheiro mensal.

Além disso, é importante conhecer bem o custo efetivo total das dívidas discutidas – que engloba a soma do crédito, juros e encargos.

Ademais, com o Desenrola Brasil, milhões de brasileiros têm a oportunidade de renegociar suas dívidas e limpar seus nomes. No entanto, é crucial manter-se atualizado e estar ciente dos prazos e condições para tirar o máximo proveito do programa.

