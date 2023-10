Quer ficar RICO? Aposte NESTAS profissões

Seguir pelo caminho de escolher uma carreira é um processo complexo e, frequentemente, difícil. Envolve uma série de considerações que vão desde interesses pessoais e habilidades até a estabilidade financeira e o potencial de crescimento. A dimensão financeira das profissões, inquestionavelmente, exerce um grande impacto nessa decisão, sendo um fator crucial para muitos.

Nesse contexto em constante evolução, é comum encontrarmos profissionais que já estão estabelecidos, mas desejam avançar em suas carreiras ou até mesmo consideram uma mudança significativa. Eles buscam horizontes que prometam recompensas financeiras mais atrativas e uma trajetória mais rápida para alcançar suas ambições, tanto no âmbito profissional quanto no pessoal.

Profissões que oferecem os maiores salários

Independentemente de qual fase você esteja em sua trajetória profissional, contar com uma ajuda para destacar as áreas de atuação mais rentáveis pode ser um recurso valioso. Então, que tal explorarmos esse universo e descobrirmos as profissões que oferecem os melhores salários?

O PageGroup realizou uma análise detalhada e, com isso, alguns empregos foram listados no que em se tratando de boa remuneração. Veja abaixo:

Profissões no setor de manufatura e engenharia

Esses campos amplos proporcionam muitas oportunidades, permitindo atuar em várias funções, setores e empresas. Entre as áreas de formação destacam-se a Engenharia Mecânica, de Produção, de Controle e Automação, Industrial, Química, entre outras.

Segundo a pesquisa, os profissionais mais requisitados nesses setores são aqueles que demonstram resiliência, liderança focada na diversidade, equidade e inclusão. É preciso também ter habilidade para construir relações sólidas com colegas, eficácia em ambientes multiculturais e rapidez na tomada de decisões.

Diretor de Pesquisa/Desenvolvimento (bens de consumo) – Salário de R$ 45.000;



Diretor Industrial (área farmacêutica – Salário de R$ 50.000/ setor petroquímico e químico – Salário de R$ 53.000/ área metalúrgica e automotiva – Salário de R$ 40.000);

Carreiras em finanças e contabilidade

Essas áreas desempenham um papel fundamental na gestão completa dos aspectos financeiros. As opções de formação para aqueles que desejam seguir carreiras nesses campos incluem Ciências Contábeis, Economia, Gestão Financeira, Administração e até mesmo Engenharia de Produção.

Atualmente, há uma tendência das empresas em buscar profissionais com um histórico mais experiente para posições de liderança, valorizando a ampla experiência que eles trazem. Isso cria uma excelente oportunidade para profissionais com mais de 50 anos que buscam melhorias salariais.

Diretor de Contabilidade – Salário de R$ 45.000;

Diretor Financeiro – Salário de R$ 45.000;

Gerente Contábil – Salário de R$ 27.000;

Gerente de Controladoria – Salário de R$ 25.000.

Profissões na área econômica e administrativa

Dentro do amplo universo do Comércio e Compliance, algumas funções se destacam, especialmente nas áreas de bancos, fintechs e entidades de pagamento, com um foco especial em cargos executivos. Além disso, há uma ênfase significativa em posições relacionadas ao atendimento ao cliente e gestão de relacionamento (CRM) para várias operações.

A trajetória acadêmica para aqueles que desejam alcançar essas posições de alto nível geralmente envolve cursos superiores em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Gestão Comercial, Gestão de Negócios ou Ciências Econômicas. Aqui estão algumas das profissões mais bem remuneradas nesses campos:

Diretor Executivo Comercial – Salário de R$ 75.000;

Diretor de Compliance & Controles Internos – Salário de R$ 53.000;

Head de Risco de Mercado – Salário de R$ 57.000.

Empregos no setor logístico

De acordo com a pesquisa conduzida pelo PageGroup, o setor de logística tem experimentado um crescimento significativo nos últimos tempos. Há um destaque especial para a esfera da Supply Chain, que abrange todas as etapas essenciais que uma empresa atravessa para garantir sua operação eficiente e eficaz.

Para aqueles interessados em ingressar nesse campo dinâmico, existem várias opções de cursos superiores, incluindo Logística, Administração, Gestão de Negócios, Comércio Exterior e até Economia. Assim como em outros setores, as maiores remunerações estão nas posições de direção e gerência:

Diretor de Logística – Salário de R$ 45.000;

Gerente de Supply Chain – Salário de R$ 30.000;

Diretor de Operações – Salário de R$ 55.000;

Gerente de Transportes – Salário de R$ 32.000.