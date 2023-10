Quer ganhar acima de R$ 15 MIL? Inscreva-se neste CONCURSO com oportunidades para médio e superior!

Mais um concurso importante liberado. Os salários são atrativos, além disso, as inscrições estão abertas com cargos para médio e superior.

Trata-se do concurso Transpetro – empresa de transporte da Petrobras.

Concurso Transpetro

A Transpetro anunciou uma série de oportunidades de emprego, com um total de 207 vagas imediatas. Essas vagas estão divididas em duas categorias: funções em terra e oportunidades em alto mar.

A empresa está comprometida com a diversidade e inclusão, destinando 10% das vagas para pessoas com deficiência e reservando 20% das posições para candidatos negros.

Oportunidades em Terra

Para as funções em terra, a Transpetro está oferecendo 64 vagas para candidatos de nível médio, distribuídas em 13 diferentes cargos, e 90 vagas para profissionais de nível superior, em 28 funções distintas por meio de concurso . Os salários iniciais são bastante atrativos:

Profissionais de nível médio: salário inicial de R$ 5.563,90.

Profissionais de nível superior: salário inicial de R$ 12.739,70.

Além disso, a empresa também criou um cadastro de reserva com 1.449 vagas, que poderão ser preenchidas conforme a necessidade da companhia.



Você também pode gostar:

Concurso – Oportunidades em Alto Mar

Para aqueles que desejam trabalhar em alto mar, a Transpetro oferece 53 vagas para oficiais, suboficiais e guarnição. A remuneração para esses empregados, incluindo gratificações, pode chegar a R$ 15.410,02.

Benefícios e Plano de Carreira

Além dos salários competitivos, a Transpetro também oferece uma série de benefícios, incluindo plano de carreira, auxílio-creche ou auxílio-acompanhante, benefício educacional, assistência multidisciplinar de saúde, benefício-farmácia, plano opcional de previdência complementar e programa de assistência especial, voltado para pessoas com deficiência.

Processo Seletivo e Provas

As provas para o concurso estão agendadas para o dia 10 de dezembro e serão realizadas nas principais capitais do país. A validade do processo seletivo é de um ano, com a possibilidade de prorrogação.

Para os cargos de nível médio em terra, as provas abordarão conhecimentos básicos de português e matemática, além de conhecimentos específicos para cada ênfase. Para os cargos de nível superior do quadro de terra, a avaliação incluirá testes de português, inglês e conhecimentos específicos. Para o cargo de advogado, uma prova discursiva também está prevista.

Para aqueles que desejam trabalhar em alto mar, as avaliações incluirão testes de conhecimentos básicos e específicos para cada cargo, bem como avaliações físicas.

Para saber mais detalhes sobre as funções e vagas disponíveis, você pode acessar o site oficial da Transpetro. Esta é uma oportunidade incrível para quem busca uma carreira desafiadora e recompensadora na indústria de petróleo e gás.

Como se inscrever no concurso

Os interessados poderão se inscrever até as 16h do dia 30 de outubro no site da Fundação Cesgranrio, responsável pela banca do concurso.

Lembre-se de que as taxas de inscrição para as oportunidades na Transpetro variam de R$ 70 a R$ 100, dependendo do cargo escolhido. No entanto, é importante ressaltar que existiu a possibilidade de solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Para aqueles que desejaram pedir a isenção da taxa e desejam trabalhar em funções em terra, o prazo para fazê-lo terminou às 16h do dia 22 de outubro. É importante notar que anteriormente, a empresa estava aceitando pedidos de isenção entre 29 de setembro e 9 de outubro.

Sobre a Transpetro

Seu principal objetivo é assegurar que o suprimento de energia no Brasil seja feito de maneira segura e eficiente, desempenhando um papel fundamental na cadeia de abastecimento energético do país.

A empresa opera uma ampla rede de dutos de transporte de petróleo e gás, além de terminais que conectam as áreas de produção de energia às refinarias, portos e centros de distribuição em todo o país.

A Transpetro também desempenha um papel importante no transporte de biocombustíveis, como etanol e biodiesel, o que contribui para o crescimento da indústria de energia renovável no Brasil.

A empresa está fortemente envolvida na promoção da segurança, eficiência e sustentabilidade no setor de transporte de energia.

Devido ao seu papel crítico na garantia do fornecimento de energia no Brasil, a Transpetro é uma das principais empresas do setor de logística e transporte de combustíveis no país.

Seu compromisso com a diversidade e inclusão, bem como a reserva de vagas para pessoas com deficiência e candidatos negros, e seus salários competitivos e benefícios a tornam uma escolha atraente para profissionais que desejam fazer parte dessa indústria estratégica.