Quer ganhar dinheiro com o cartão NUBANK? Descubra como

O Nubank é um dos bancos digitais mais populares e conhecidos atualmente. Além de oferecer uma experiência bancária diferenciada e sem burocracias, o Nubank também oferece oportunidades para os seus clientes ganharem dinheiro com o uso do cartão de crédito. Se você tem um cartão Nubank e está em busca de maneiras de lucrar com ele, você está no lugar certo. Nesta matéria do Notícias Concursos, vamos revelar 5 dicas imperdíveis para você ganhar dinheiro com seu cartão Nubank. Vamos lá!

Programa Mastercard Surpreenda

Uma das formas de ganhar dinheiro utilizando o cartão Nubank é através do programa Mastercard Surpreenda. Como o Nubank utiliza a bandeira Mastercard, os clientes têm acesso a benefícios exclusivos oferecidos pela empresa. Para participar do programa, basta fazer um cadastro rápido no site do Mastercard Surpreenda. Após o cadastro, a cada compra realizada com o cartão Nubank, você acumula pontos que podem ser trocados por vouchers de desconto em diversas lojas e estabelecimentos parceiros. Esses descontos podem chegar até 50% em produtos e serviços selecionados. Portanto, aproveite o programa Mastercard Surpreenda e economize dinheiro em suas compras.

Cashback Ultravioleta

Outra forma de ganhar dinheiro com o cartão Nubank é através do cashback oferecido pelo programa Ultravioleta. O Ultravioleta é o cartão premium do Nubank, disponível para clientes que gastam mais de R$ 5 mil por mês ou possuem um alto volume de investimentos no banco. Com o Ultravioleta, você recebe 1% de cashback em todas as suas compras realizadas no crédito. Esse dinheiro fica acumulado em uma conta específica que rende 200% do CDI ao mês. Ou seja, além de ganhar dinheiro com as suas compras, você ainda tem a oportunidade de fazer o seu dinheiro render. O cashback pode ser transferido para a sua conta a qualquer momento, mas vale a pena deixar o dinheiro rendendo para aproveitar os juros.

Antecipação de Parcelamento

Uma maneira de economizar dinheiro e até mesmo ganhar dinheiro com o cartão Nubank é através da antecipação de parcelas. Ao invés de deixar as parcelas acumularem e pagar os juros no próximo mês, você pode antecipar o pagamento das parcelas através do aplicativo do Nubank. Ao antecipar o pagamento, você recebe um pequeno desconto na parcela, o que resulta em uma economia de dinheiro a longo prazo. Essa economia pode ser considerada como um ganho financeiro, já que você está pagando menos do que pagaria com os juros acumulados. Portanto, sempre que possível, aproveite a opção de antecipar o pagamento das parcelas e economize dinheiro.

Seguro Proteção de Preço

O Nubank oferece aos seus clientes o Seguro Proteção de Preço, um benefício que pode ajudar você a ganhar dinheiro em suas compras. Imagine que você comprou um produto por um determinado preço e, posteriormente, encontrou o mesmo produto por um preço mais baixo. Com o Seguro Proteção de Preço, você pode solicitar o reembolso da diferença entre o valor que você pagou e o novo valor encontrado. Esse seguro é válido por 30 dias e pode ser utilizado em compras realizadas com o cartão Nubank. Portanto, fique atento às variações de preços e aproveite essa oportunidade para ganhar dinheiro com as suas compras.



Programas de Fidelidade e Parcerias

Além das dicas mencionadas anteriormente, o Nubank também oferece programas de fidelidade e parcerias que podem ajudar você a ganhar dinheiro com o seu cartão. Através desses programas, você tem acesso a descontos exclusivos em diversas lojas e estabelecimentos parceiros. Além disso, o Nubank também está sempre buscando novas parcerias e benefícios para os seus clientes, o que significa que você terá cada vez mais oportunidades de ganhar dinheiro com o seu cartão. Portanto, fique de olho nas novidades e aproveite ao máximo os programas de fidelidade e parcerias oferecidos pelo Nubank.

Benefícios do cartão Nubank

Ganhar dinheiro com o cartão Nubank é possível e mais fácil do que você imagina. Através do programa Mastercard Surpreenda, do cashback Ultravioleta, da antecipação de parcelamento, do Seguro Proteção de Preço e dos programas de fidelidade e parcerias, você pode aproveitar ao máximo o seu cartão de crédito e lucrar com ele. Portanto, não deixe de utilizar essas dicas e aproveitar todas as oportunidades oferecidas pelo Nubank. Lembre-se de utilizar o seu cartão de forma consciente e responsável, evitando o acúmulo de dívidas e pagando sempre as suas faturas em dia. Com essas dicas, você estará no caminho certo para ganhar dinheiro e aproveitar todos os benefícios do cartão Nubank.