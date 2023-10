Quer GANHAR uma Cesta Básica? Programa do Governo disponibiliza R$150,00 para brasileiros

O programa Bolsa Família, lançado em 2003 durante o primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, se tornou uma importante ferramenta de combate à pobreza no Brasil. Ao longo dos anos, o governo tem buscado maneiras de auxiliar as famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade social, e uma das novidades implementadas em 2023 é a distribuição de cestas básicas como parte do programa. Neste artigo, vamos explorar em detalhes como funciona o benefício da cesta básica do Bolsa Família e quem tem direito a recebê-lo.

Como funciona a distribuição de cestas básicas no Bolsa Família?

Muitas pessoas desconhecem, mas o programa Bolsa Família prevê a distribuição de cestas básicas contendo alimentos e itens de higiene pessoal. Essa iniciativa tem como objetivo ajudar a aliviar os efeitos do aumento nos preços dos alimentos e proporcionar um suporte financeiro às famílias mais necessitadas.

A distribuição das cestas básicas é feita por meio do Auxílio Cesta Básica, um benefício relevante oferecido pelo governo brasileiro para garantir que as famílias em situação de vulnerabilidade tenham acesso a alimentos essenciais. Além do valor mensal de R$150,00, as famílias também recebem uma cesta com alimentos básicos e itens de higiene pessoal.

Quem tem direito ao Auxílio Cesta Básica?

Para ser elegível ao Auxílio Cesta Básica, é necessário que a renda mensal da família não ultrapasse três salários mínimos, o equivalente a R$3.906,00. Essa exigência de renda tem como objetivo direcionar o auxílio às famílias em maior necessidade, garantindo que o programa cumpra eficazmente sua missão de combate à pobreza.

Além disso, é preciso que a família esteja devidamente registrada no Cadastro Único (CadÚnico). O CadÚnico é uma plataforma que reúne informações sobre as famílias de baixa renda no Brasil e serve como base para a concessão de diversos benefícios sociais.

Quem pode se inscrever no Bolsa Família?

O Auxílio Cesta Básica do Bolsa Família é destinado a famílias e indivíduos que se encontram em situação de vulnerabilidade alimentar. Para se inscrever no programa, é necessário fazer a inscrição no CadÚnico e comprovar a renda. Entre os beneficiários estão profissionais como trabalhadores do transporte alternativo e escolar, ambulantes, feirantes, mototaxistas, taxistas, motoristas de aplicativos, guias turísticos e despachantes documentalistas de trânsito.



É importante ressaltar que cada estado define suas próprias regras para a concessão do benefício, levando em consideração as necessidades específicas de sua população. Portanto, é fundamental consultar as diretrizes locais para obter informações mais precisas sobre a elegibilidade e o processo de inscrição.

A importância de manter os dados atualizados

Manter os dados cadastrais atualizados de forma regular é fundamental para garantir a integridade do registro no programa Bolsa Família e para garantir que o beneficiário continue a receber o auxílio cesta básica de forma consistente. Além disso, é essencial comunicar qualquer alteração na estrutura familiar ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) local.

Ao manter os dados atualizados, é possível assegurar que o benefício seja direcionado de forma precisa e eficiente. Portanto, é recomendado buscar um ponto de atendimento próximo à residência para atualizar ou realizar o cadastro.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família

Os beneficiários do Bolsa Família podem contar com a concessão das parcelas do benefício de forma mensal. Os pagamentos geralmente começam a ser realizados a partir da segunda quinzena do mês, após o 15º dia. Abaixo, segue o calendário oficial de pagamentos do Bolsa Família para o mês de outubro:

NIS 1: 18 de outubro

NIS 2: 19 de outubro

NIS 3: 20 de outubro

NIS 4: 23 de outubro

NIS 5: 24 de outubro

NIS 6: 25 de outubro

NIS 7: 26 de outubro

NIS 8: 27 de outubro

NIS 9: 30 de outubro

NIS 0: 31 de outubro

É importante ressaltar que essas datas podem sofrer alterações e é fundamental ficar atento às informações fornecidas pelo governo.

Outros benefícios disponíveis no CadÚnico

Muitas pessoas acreditam que o CadÚnico serve apenas como um meio de acesso ao Bolsa Família, porém, essa é uma visão limitada. Na verdade, o CadÚnico possui uma série de funções e tem como objetivo garantir a concessão de diversos benefícios oferecidos pelo Governo Federal.

Alguns desses benefícios “escondidos” são:

Aposentadoria para baixa renda

Bolsa Verde

Carta Social

Carteira do Idoso

Fomento (Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais)

Isenção de Taxas em Concursos Públicos

Passe Livre para pessoas com deficiência

PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil)

Programa Brasil Carinhoso

Tarifa Social de Energia Elétrica

Telefone Popular

Cada benefício possui critérios específicos de concessão, que podem ser consultados diretamente no CRAS (Centro de Referência em Assistência Social).

Tarifa Social de Energia Elétrica

Dentre os benefícios disponíveis no CadÚnico, destaca-se o programa Tarifa Social de Energia Elétrica. Esse programa oferece descontos consideráveis no valor mensal da conta de luz para cidadãos brasileiros de baixa renda, de acordo com o índice de consumo.

Qualquer cidadão brasileiro que se enquadre na categoria de baixa renda pode se inscrever no programa por meio do CRAS. Além disso, famílias que tenham membros dependentes de aparelhos elétricos para atividades básicas, como respiração assistida, também são amparadas pelo benefício.

Os descontos oferecidos pelo Tarifa Social são:

De 0 a 30 kWh: desconto de 65%

De 31 a 100 kWh: desconto de 40%

De 101 a 220 kWh: desconto de 10%

Acima de 221 kWh: sem desconto

Famílias indígenas e quilombolas têm direito à isenção total da tarifa.

Programas Combatem a Pobreza

A distribuição de cestas básicas no âmbito do programa Bolsa Família é uma importante forma de auxiliar as famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade social. Por meio do Auxílio Cesta Básica, o governo busca aliviar os efeitos do aumento nos preços dos alimentos e garantir que as famílias mais necessitadas tenham acesso a alimentos essenciais.

Além disso, o Cadastro Único oferece uma série de benefícios adicionais, que vão desde aposentadoria para baixa renda até descontos na conta de luz. É fundamental manter os dados cadastrais atualizados e buscar informações precisas junto ao CRAS para garantir o acesso a esses benefícios.

Com o Bolsa Família e seus programas auxiliares, o governo federal segue trabalhando para combater a pobreza e promover a inclusão social no Brasil.