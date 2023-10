Quer recuperar um pix que enviou por engano? Veja como fazer isso!

Com a popularização do PIX, surgiram diversas facilidades para os usuários bancários, mas também aumentou a incidência de golpes. Infelizmente, é comum que pessoas acabem enviando PIX por engano, o que pode trazer prejuízos financeiros. No entanto, é possível recuperar esses valores e evitar cair em golpes através de algumas medidas. Neste guia completo, você aprenderá como recuperar um PIX enviado por engano e receberá dicas para se proteger de fraudes.

Golpes comuns envolvendo PIX

O PIX trouxe muitas vantagens, mas também abriu portas para golpistas que se aproveitam da tecnologia para aplicar fraudes. Alguns dos golpes mais comuns envolvendo o PIX são:

Falso boleto

Um dos golpes mais conhecidos é o do falso boleto. Nesse golpe, os criminosos enviam boletos falsos às vítimas, solicitando o pagamento através do PIX. Eles alegam que se trata de uma cobrança genuína, mas na verdade o dinheiro é transferido para a conta dos golpistas.

Falso anúncio

Outro golpe comum é o do falso anúncio. Nesse caso, os golpistas oferecem produtos inexistentes por preços abaixo do mercado. Após o pagamento do PIX, a vítima não recebe o item e o golpista desaparece.

Falso sequestro

O golpe do falso sequestro também é bastante comum. Nessa modalidade, o criminoso se passa por um conhecido da vítima, fingindo ter sido sequestrado. Ele exige o pagamento de um resgate, que deve ser feito através do PIX.



Como recuperar um PIX enviado por engano?

Caso você tenha enviado um PIX por engano, é possível recuperar o valor seguindo alguns passos simples. A primeira coisa a fazer é manter a calma e entrar em contato com o seu banco imediatamente. Informe que a transferência foi realizada por engano e solicite uma investigação.

Além disso, é importante fazer um boletim de ocorrência para garantir que o golpe realmente aconteceu. Dessa forma, você terá um documento que comprova a fraude, o que pode ser útil no processo de recuperação dos valores.

Outra medida que você pode adotar é solicitar o bloqueio cautelar dos valores enviados e buscar o ressarcimento através do seu banco. Caso a instituição financeira não faça isso de forma voluntária, você pode recorrer aos órgãos de defesa do consumidor ou até mesmo à justiça.

Dicas para evitar cair em golpes com PIX

Para evitar cair em golpes envolvendo o PIX, é importante estar atento e seguir algumas dicas de segurança. Confira abaixo:

Desconfie de ofertas muito vantajosas: Se você receber uma oferta muito boa para ser verdade, desconfie. Golpistas costumam oferecer produtos ou serviços por preços muito abaixo do mercado para atrair vítimas. Verifique a identidade do vendedor: Antes de realizar qualquer transação, verifique a identidade do vendedor. Pesquise sobre a reputação dele, busque por informações na internet e, se possível, faça contato telefônico para confirmar a veracidade das informações. Utilize canais oficiais: Sempre que possível, utilize os canais oficiais de comunicação com o vendedor ou prestador de serviço. Evite fazer transações através de mensagens de texto ou aplicativos de mensagens instantâneas, pois esses canais são mais vulneráveis a golpes. Mantenha seu dispositivo seguro: Mantenha seu celular, computador ou qualquer dispositivo utilizado para realizar transações PIX seguro. Mantenha o sistema operacional e os aplicativos sempre atualizados, utilize senhas fortes e evite compartilhar informações sensíveis em redes públicas. Desconfie de mensagens desconhecidas: Se receber mensagens de números desconhecidos ou de remetentes que você não conhece, desconfie. Golpistas costumam usar mensagens falsas para aplicar golpes, solicitando o pagamento de valores através do PIX.

Lembre-se sempre de se manter vigilante e desconfiar de qualquer situação que pareça suspeita. A prevenção é a melhor forma de evitar cair em golpes e proteger suas finanças.

PIX crédito: a nova função que substituirá o cartão de crédito

Em breve, o Banco Central vai liberar uma nova função do PIX que poderá substituir o cartão de crédito. Trata-se do PIX crédito, uma modalidade que permite o envio de pagamentos através de transferências instantâneas, sem a necessidade de dinheiro em conta.

Essa nova modalidade de pagamento é semelhante a um empréstimo, pois incide em juros e taxas. Ao optar pelo PIX crédito, o pagamento é lançado na fatura, assim como acontece com o cartão de crédito, porém com a diferença de que o valor é entregue imediatamente.

Embora a função ainda não esteja oficialmente disponível, alguns bancos já estão trabalhando com essa modalidade. Um exemplo é o Nubank, que já oferece o PIX crédito aos seus clientes.

Proteja suas finanças

Enviou um PIX por engano? Não se desespere, pois é possível recuperar o valor. Mantenha a calma, entre em contato com o seu banco e registre um boletim de ocorrência. Além disso, siga as dicas de segurança para evitar cair em golpes com PIX. Lembre-se de desconfiar de ofertas muito vantajosas, verificar a identidade do vendedor, utilizar canais oficiais, manter seu dispositivo seguro e desconfiar de mensagens desconhecidas.

A tecnologia do PIX trouxe muitas facilidades, mas também gerou novos desafios em relação à segurança financeira. Fique atento e proteja suas finanças, evitando cair em golpes e aproveitando todas as vantagens que o PIX pode oferecer.