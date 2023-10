Quer saber quem visitou seu perfil? Confira esse passo a passo e DESCUBRA!

Você já se perguntou se é possível saber quem visitou seu perfil no Instagram? Essa é uma curiosidade comum entre os usuários, mas infelizmente o Instagram não oferece um recurso nativo para isso. No entanto, existem alternativas que podem ajudar a descobrir quem está de olho no seu perfil. Neste artigo, vamos explorar algumas dessas opções e discutir suas funcionalidades.

Aplicativos de terceiros para descobrir visitantes do seu perfil

A comunidade de desenvolvedores de aplicativos se dedicou a criar soluções para quem deseja saber mais sobre suas visitas na plataforma. A seguir, vamos apresentar alguns desses aplicativos:

1. Stalker Insta

O Stalker Insta é um site popular que promete rastrear e exibir quem visitou o seu perfil no Instagram. Ele oferece uma lista de “stalkers” e a frequência com que eles visualizaram o seu perfil. No entanto, é importante lembrar que a precisão desses aplicativos pode ser questionável, uma vez que o Instagram não compartilha essas informações publicamente.

Para descobrir os últimos visitantes do seu perfil no Stalker Insta, siga estes passos:

Acesse o site stalkerinsta.com; Clique na opção “Ver Stalkers” localizada na parte superior da tela; Insira o nome do perfil que você deseja verificar; Concorda com os termos de serviço e a política de privacidade da empresa; Se desejar, você pode repetir o processo com qualquer perfil público do Instagram.

2. Reportly

O Reportly é um aplicativo disponível para dispositivos Android que promete fornecer uma análise detalhada dos seus seguidores e do desempenho do seu perfil. Além de mostrar quem visitou o seu perfil, ele lista quem deixou de seguir você, quem bloqueou você, seus novos seguidores, entre outras informações.

3. Followers & Unfollowers

Disponível para Android, o aplicativo Followers & Unfollowers rastreia os visitantes recentes do seu perfil, além de listar quem não está seguindo você de volta e quem parou de seguir o seu perfil. No entanto, é importante mencionar que esse app pode compartilhar seus dados com terceiros.

4. Reports

Para usuários de dispositivos iOS, o aplicativo Reports traz funcionalidades semelhantes aos demais. Ao baixar o app no seu dispositivo, você pode descobrir quem visitou seu perfil no Instagram, além de ter acesso a uma série de informações adicionais sobre seus seguidores.

5. Qmiran

O Qmiran é um aplicativo disponível apenas para Android que permite verificar quem visitou seu perfil no Instagram, bem como no Facebook. Ele apresenta dados sobre seus visitantes e oferece uma visão geral das interações com suas postagens.

6. Visitors Pro

O Visitors Pro é mais uma alternativa em formato de aplicativo que afirma mostrar quem visitou o seu perfil na rede social de fotos e vídeos. Ele rastreia visitantes recentes e oferece insights sobre as contas que interagem com o seu conteúdo.

7. InLog Last Seen Family Tracker

O InLog é outra opção viável para verificar quem visualizou seu perfil no Instagram, mas sua proposta original é diferente. O aplicativo é descrito na Play Store como “um rastreador de mídia social online visto pela última vez para famílias e amigos”. Basta digitar o nome de usuário que você deseja acompanhar as atividades online e o aplicativo irá te notificar sobre os detalhes daquela conta.

Cuidados ao usar aplicativos de terceiros

Embora esses aplicativos de terceiros prometam fornecer informações sobre quem visitou o seu perfil no Instagram, é importante abordá-los com cautela. O Instagram não endossa nem suporta esses aplicativos, o que faz com que sua precisão seja questionável.

Além disso, o uso de aplicativos de terceiros pode fazer com que seus dados pessoais sejam vazados, além de violar os termos de serviço do Instagram, resultando em penalidades como a suspensão temporária da sua conta. Portanto, se você decidir usá-los, esteja ciente dos riscos envolvidos.

Proteja a sua privacidade no Instagram

Embora o Instagram não ofereça um recurso nativo para descobrir quem visitou seu perfil, existem aplicativos de terceiros que prometem entregar essa informação. No entanto, é importante lembrar que esses aplicativos podem não ser totalmente precisos e podem representar riscos para a segurança dos seus dados.

Antes de usar qualquer aplicativo, avalie cuidadosamente os termos de serviço e a política de privacidade, verifique as avaliações de outros usuários e pondere os prós e contras. Lembre-se sempre de proteger sua privacidade e segurança online ao utilizar qualquer aplicativo ou serviço.