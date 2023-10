Quer ter acesso ao benefício? Saiba como

O Auxílio-Gás é um benefício fundamental para muitas famílias brasileiras de baixa renda. Esse programa do governo federal tem como objetivo auxiliar na compra de gás de cozinha, oferecendo uma renda extra para as famílias que mais precisam. Nesta matéria do Notícias Concursos vamos explicar como ter acesso a esse benefício e como funciona o programa.

O que é o Auxílio-Gás?

O Auxílio-Gás é um programa do governo federal que foi iniciado em dezembro de 2021. Ele tem como objetivo auxiliar os lares com renda baixa na aquisição de gás de cozinha. O benefício é pago a cada dois meses e seu valor é variável, correspondendo ao preço médio de referência nacional do botijão de gás liquefeito de petróleo de 13 kg.

Além do programa federal, alguns estados e municípios também possuem iniciativas de Auxílio-Gás. Por exemplo, no Ceará existe o Vale Gás Social, que fornece reabastecimento gratuito às famílias carentes. A cidade de Fortaleza também possui um programa com o mesmo nome.

Como se inscrever no programa?

Para se habilitar no Programa do auxílio-Gás é importante estar por dentro dos requisitos. As famílias com um membro recebendo o Benefício de Prestação Continuada (BPC) da assistência social, mesmo que não estejam inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), e todas as famílias inscritas no CadÚnico com renda familiar mensal igual ou inferior a meio salário mínimo podem se inscrever. Aquelas que recebem benefícios de programas governamentais também estão inclusas.

A inscrição pode ser feita presencialmente em um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) na sua cidade, ou através do aplicativo ou site do Cadastro Único, onde o pré-cadastro é possível. No entanto, ainda é necessária a visita presencial ao CRAS para que a inscrição seja concluída. Os documentos necessários no momento da inscrição são Certidão de Nascimento ou Casamento, CPF, Título de Eleitor, RG, Certidão Administrativa de Nascimento do Indígena (RANI) – se os beneficiários forem indígenas, Carteira de Trabalho e um comprovante atualizado de residência.

O auxílio-gás e o preço do gás de cozinha

O preço do gás de cozinha é algo que varia constantemente. No primeiro semestre, a Petrobras chegou a reduzir o preço em 21,3% nas refinarias, mas isso não se refletiu significativamente no valor final para o consumidor. Segundo o último levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o botijão de 13 kg teve uma pequena redução de preço.



Os beneficiários do Auxílio-Gás são principalmente famílias registradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) com renda per capita mensal igual ou inferior a meio salário mínimo. No entanto, isso não impede que aqueles que residem com um beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC) também sejam elegíveis. A expectativa é que 5,5 milhões de famílias sejam atendidas, e há previsão de inclusão de mais beneficiados no próximo ano.

O impacto do Auxílio-Gás nas famílias brasileiras

O Auxílio-Gás tem um impacto significativo nas famílias brasileiras de baixa renda. Ele proporciona uma renda extra que pode ser utilizada para a compra do gás de cozinha, aliviando o orçamento dessas famílias. Além disso, o benefício também contribui para a segurança alimentar, garantindo que as famílias tenham acesso a um recurso essencial para o preparo de alimentos.

Programas estaduais e municipais de Auxílio-Gás

Além do programa federal, alguns estados e municípios também possuem iniciativas de Auxílio-Gás. Esses programas têm como objetivo complementar o benefício federal e garantir um atendimento mais abrangente às famílias de baixa renda.

Por exemplo, no estado do Ceará existe o Vale Gás Social, que vai além do benefício federal e fornece o reabastecimento gratuito de gás de cozinha para as famílias carentes. Já na cidade de Fortaleza, também existe um programa com o mesmo nome, que busca beneficiar as famílias mais vulneráveis.

A importância do gás de cozinha para as famílias brasileiras

O gás de cozinha é um recurso essencial para milhões de famílias brasileiras. É utilizado para o preparo de alimentos e também para outras atividades domésticas, como aquecimento de água. Para as famílias de baixa renda, o gás de cozinha pode representar uma parcela significativa dos gastos mensais, o que torna o Auxílio-Gás ainda mais importante para garantir o acesso a esse recurso.

Renda extra

