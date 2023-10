Quer trabalhar em hospitais? Prefeitura anuncia PROCESSO SELETIVO com inscrição para vários cargos

A Prefeitura de São Paulo, através do Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo), está com inscrições abertas para uma nova seleção de emprego que oferece 180 vagas para atuação na área hospitalar.

O processo seletivo está ocorrendo no Cate Central e se estenderá até a próxima quarta-feira, dia 1º de novembro.

A seleção da Prefeitura de São Paulo acontece em dois horários, às 9h e às 13h.

Não é necessário fazer inscrição antecipada; basta comparecer no dia e em um dos horários indicados, munido de documentos pessoais como RG, CPF, carteira de trabalho (que pode ser no formato digital) e uma cópia do currículo.

As vagas disponíveis neste processo seletivo incluem posições como:

nutricionista técnico, cozinheiro industrial, auxiliar e meio oficial de cozinha, e copeiro.

Os salários iniciais variam de R$ 1.611 a R$ 2.474, dependendo do cargo, e são acompanhados de benefícios como vale-transporte, vale alimentação, seguro de vida e assistência médica, entre outros.

As vagas no processo seletivo da Prefeitura de São Paulo requerem que os candidatos tenham experiência prévia na área. A maioria dos cargos exige ensino fundamental completo, com exceção da posição de nutricionista, para a qual é necessário possuir ensino superior completo e registro no CRN ativo.

Como se inscrever no processo seletivo

Os interessados poderão se inscrever de forma presencial e comparecer entre os dias 30 de outubro e 1º de novembro, às 9h ou às 13h, no Cate Central, que fica no seguinte endereço: avenida Rio Branco, nº 252, no centro de São Paulo.

Português em processo seletivo

O uso inadequado da língua portuguesa tem sido um obstáculo para muitos candidatos que buscam oportunidades no mercado de trabalho. Atualmente, muitas empresas utilizam testes ortográficos e redações como parte do processo seletivo, o que leva a um aumento no número de pessoas que não conseguem passar nem mesmo pela primeira etapa.

A tecnologia, apesar de sua utilidade, contribui para esse problema.

O acesso a ferramentas e aplicativos de correção automática de texto pode levar as pessoas a dependerem demais deles, o que, por sua vez, pode prejudicar o desenvolvimento do vocabulário e a capacidade de se expressar de maneira clara e organizada.

Além disso, a facilidade de encontrar informações resumidas na internet, sem a necessidade de aprofundar o conhecimento em determinados assuntos, pode impactar negativamente a qualidade da linguagem escrita.

Outro fator que afeta a vida profissional dos candidatos é o hábito de abreviar o português nas redes sociais.

Muitas pessoas se acostumam a usar essa “escrita encurtada” em ambientes virtuais e, por vezes, cometem erros ao tentar se comunicar de maneira mais formal, como na elaboração de textos profissionais ou no envio de e-mails.

Portanto, é essencial que os candidatos estejam cientes da importância de manter um bom domínio da língua portuguesa, independentemente do meio em que estão se comunicando. Isso pode fazer a diferença na busca por oportunidades no mercado de trabalho.

Outras dicas

Confira mais dicas para se destacar no processo seletivo:

Comportamento: Mostre entusiasmo pela oportunidade e pelo setor da empresa. Seja proativo ao discutir como você pode contribuir.

Comunicação: Comunique-se de forma clara e concisa durante a entrevista. Evite respostas muito longas ou vagas.

Habilidades interpessoais: Destaque suas habilidades de trabalho em equipe e como você pode colaborar no ambiente de trabalho.

Acompanhamento: Envie um e-mail de agradecimento após a entrevista, demonstrando seu interesse e gratidão pela oportunidade.

Seja autêntico: Por fim, seja você mesmo. Não tente ser quem você não é, pois a autenticidade é valorizada pelos empregadores.