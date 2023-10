Quer trabalhar na Açotel? Veja as vagas e locais!

A Açotel, indústria de transformação e beneficiamento do aço que está há 48 anos no mercado produzindo um amplo mix de produtos, está contratando novos funcionários nos estados de Rio de Janeiro e Minas Gerais. Assim, vale a pena verificar abaixo quais são as opções:

Analista de Finanças SR – Três Rios – RJ – Efetivo;

Analista de Trade Marketing – Três Rios – RJ – Efetivo;

Assistente de Planejamento e Controle De Manutenção – Três Rios – RJ – Efetivo;

Auxiliar de Conservação Urbanismo – Vaga Exclusiva PCD – Três Rios – RJ – Efetivo;

Auxiliar de Expedição e Movimentação Interna – Três Rios – RJ – Efetivo;

Auxiliar De Produção – Contagem – MG – Efetivo;

Auxiliar De Produção – Três Rios – RJ – Efetivo;

Banco de Talentos – Três Rios – RJ – Banco de Talentos;

Consultor de CO/FI – – Três Rios – RJ – Pessoa Jurídica;

Consultor de MM – Pessoa Jurídica;

Consultor de PP – Pessoa Jurídica;

Eletricista – Três Rios – RJ – Efetivo;

Engenheiro (a) Civil – Três Rios – RJ – Efetivo;

Gerente Contábil – Juiz de Fora – MG – Efetivo;

Gerente de Manutenção e Melhoria Contínua – Três Rios – RJ – Efetivo;

Gerente de TI – Juiz De Fora – MG- Efetivo;

Inspetor de Qualidade – Três Rios – RJ – Efetivo;

Motorista – Três Rios – RJ – Efetivo;

Serralheiro – Três Rios – RJ – Efetivo;

Técnico de Edificações – Três Rios – RJ – Efetivo;

Técnico Industrial – Três Rios – RJ – Efetivo.

Mais sobre a Açotel

Sobre a Açotel, podemos frisar que, utilizando insumos provenientes das melhores usinas do país, oferece as melhores soluções customizadas com foco no cliente, compromisso com a qualidade e agilidade na entrega.

Em relação ao time, conta com uma equipe de mais de 500 colaboradores e com uma estrutura de mais de 200.000m², presentes nas cidades Três Rios, Juiz de Fora, Contagem, Belo Horizonte e Petrópolis. Além disso, também possui representantes em todo país contando com uma com uma capacidade de produção superior a 300.000 toneladas por ano.

Como se candidatar?

Para se inscrever em uma das vagas, é preciso acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, é só consultar todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

