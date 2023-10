Quer trabalhar na Caloi? Conheça as vagas ABERTAS!

A Caloi, famosa marca de bicicletas que atua em diversos segmentos, desde mountain bike até mobilidade urbana, está contratando novos funcionários para compor o seu quadro. Deste modo, caso esteja em busca de um novo emprego, vale a pena consultar a lista abaixo:

Analista de Administração de Vendas Pleno – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Marketing de Produtos Pleno – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Planejamento de Demanda Pleno – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Projetos Pl – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Sistemas e Negócios SR – Trabalho Remoto – Efetivo;

Analista Fiscal PL (Temporário) – Manaus – AM – Temporário;

Comprador Júnior – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Coordenador (a) de Marketing – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Estagiário (a) de Engenharia – Manaus – AM – Estágio;

Estágio em Engenharia – São Paulo – SP e Híbrido – Estágio;

Técnico Mecânico JR – Itapevi – SP – Efetivo.

Mais sobre a Caloi

Falando sobre a Caloi, a marca incentiva a mobilidade sustentável, o lazer saudável e o esporte amador e profissional há mais de 100 anos. Até por isso, a Caloi é líder do mercado nacional de bicicletas.

Além disso, está presente desde um passeio de bicicleta no domingo com a família à competições esportivas. Cada projeto, cada reunião, cada momento é uma oportunidade para inspirar as pessoas com os seus produtos. Até por isso, cria as condições para que todos os colaboradores contribuam e se desenvolvam em um ambiente de trabalho positivo e efetivo.

Como efetivar a sua inscrição?

Agora que a lista de vagas da Caloi já foi detalhada, a candidatura é feita de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

