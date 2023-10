Quer trabalhar na Faber-Castell? Se CANDIDATE!

A Faber-Castell, empresa líder mundial na fabricação do ecolápis e que se destaca no comércio de materiais escolares, está contratando novas pessoas para compor o seu time no Brasil. Isto é, caso esteja na busca por um novo emprego, verifique a lista abaixo:

Analista de Desenvolvimento de Produtos Pleno – São Carlos – SP – Efetivo;

Analista de Infraestrutura SR – São Carlos – SP e Híbrido – Efetivo;

Banco de Talentos – São Carlos – SP – Banco de talentos;

Bombeiro (a) Florestal – Prata – MG – Temporário;

Coordenador (a) de Produção Jr. – Prata – MG – Efetivo;

Estagiário (a) em Recursos Humanos – Prata – MG – Estágio;

Gerente de Produtos Jr – Vaga Afirmativa para Mulheres – São Bernardo do Campo – SP;

Operador (a) de Produção Multifuncional – PCD – São Carlos – SP – Efetivo;

Promotor (a) – Jundiaí – SP – Efetivo;

Supervisor (a) Produção Editorial – Produtos Digitais – São Bernardo do Campo – SP e Híbrido.

Mais sobre a Faber-Castell

Falando um pouco mais sobre a Faber-Castell, vale ressaltar que são cerca de 3.000 colaboradores trabalhando no Brasil. A empresa é formada por uma unidade de produção em São Carlos, no interior de São Paulo, uma unidade de produção de mudas e operações florestais com industrialização da madeira em Prata (MG), uma unidade de fabricação de produtos plásticos em Manaus (AM) e uma área de preservação permanente em Morretes, Paraná.

A Faber-Castell do Brasil foi a primeira empresa a plantar suas árvores para a produção de lápis quando, na década de 50, importou as primeiras sementes de Pinus com o objetivo de ocupar antigas pastagens com o plantio de florestas que iriam fornecer a matéria-prima para a produção de lápis.

Como enviar o seu currículo?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de maneira intuitiva! Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

