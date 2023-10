Quer trabalhar na Fast Shop? Muitas VAGAS estão ABERTAS!

A Fast Shop, famosa empresa de varejo brasileira que há 36 anos oferece produtos, serviços e soluções para facilitar o dia a dia dos clientes e proporcionar mais tempo para curtirem a vida com a família e amigos, está com ótimas vagas abertas. Assim, caso esteja buscando uma recolocação, veja a lista de opções ofertadas:

Auxiliar de Entrega – Salvador – BA – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Assistente de Loja – Estoque I Shopping Market Place – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente de Loja – Rio de Janeiro – RJ – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Assistente Administrativo – Biguaçu – SC – Administração Geral;

Vendedor de Shopping – Vitória – ES – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) de Loja – Votorantim – SP – Lojas / Shopping;

Promotor (a) de Merchandising – BH Shopping – Belo Horizonte – MG – Lojas / Shopping;

Promotor (a) de Merchandising – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Assistente Geral de Loja – Goiânia – GO – Administração Geral;

Assistente Administrativo I – Goiânia – GO – Administração Geral.

Mais sobre a Fast Shop

Sobre a Fast Shop, é importante frisar que, atualmente, a rede conta com 85 lojas físicas no Brasil com o que há de mais novo em tecnologia e inovação dentro de ambientes modernos e acolhedores, para que os clientes se sintam em casa.

Conta, ainda, com 15 Centros de Distribuição, presentes nos estados da Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espirito Santo, Goiânia, Minas Gerais, Paraiba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Também está inserida no mundo online com o nosso site e aplicativo – que somam mais de 10 milhões de acessos por mês – e marca presença nas principais plataformas de Marketplace do país.

Como se candidatar?

Agora que a lista de vagas da Fast Shop já foi detalhada, a candidatura é feita de maneira simples. Para isso, basta acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



