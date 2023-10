Quer trabalhar na Guess? Saiba cargos, locais e mais!

A Guess, empresa que é uma das marcas de vestuário mais reconhecidas e influentes do mundo, está com ótimas oportunidades de empregos vagas no mercado. Dessa maneira, antes de falar mais sobre as oportunidades em aberto, confira quais são as opções disponíveis:

Analista de DP Jr. – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de RH – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de TI Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de TI Sênior – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista Financeiro JR – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista Fiscal JR – São Paulo – SP – Efetivo;

Consultor (a) de Treinamento e Relacionamento Comercial – São Paulo – SP – Efetivo;

Coordenador (a) de Contas a Pagar – São Paulo – SP – Efetivo;

Coordenador (a) de Contas a Receber – São Paulo – SP – Efetivo;

Especialista de FP&A – São Paulo – SP – Efetivo;

Especialista de Logística – São Paulo – SP – Efetivo: Interação com a área de compras e acompanhamento da carteira de fornecedores. Garantir a gestão do estoque, visando redução de produtos fora de coleção e aumentar a qualidade do estoque disponível para venda.

Mais sobre a Guess Brasil

Sobre a Guess, é importante ressaltar que a empresa atua desde 1981. Em resumo, se tornou uma marca global de um estilo de vida jovem, sexy e aventureiro, com uma linha completa de roupas e acessórios. No Brasil, trata-se de uma empresa do setor de varejo no segmento de Moda, presente em âmbito nacional com uma rede de 37 lojas próprias.

Por fim, em relação aos cargos, vale ressaltar que a Guess está procurando pessoas ansiosas e apaixonadas por manter o compromisso com o espírito da família de marcas GUESS, incluindo GUESS Jeans e GUESS Outlet.

Como efetivar a sua candidatura?

Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos.

