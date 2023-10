Quer trabalhar na Havan? Saiba os cargos e locais!

A Havan, empresa brasileira do setor varejista, cuja matriz está instalada em Brusque, no estado de Santa Catarina, está contratando profissionais para compor o time no local. Quer dizer, se você quer entrar nessa gigante do mercado, vale a pena conferir a lista de vagas abertas:

Analista de Marketing – Planejamento – Brusque – SC – Efetivo;

Analista de Mídia – Foco Google ADS – Brusque – SC – Efetivo;

Analista de Mídia – Social Media – Brusque – SC – Efetivo;

Analista de Políticas de Cobrança – Brusque – SC e Remoto – Efetivo;

Aprendiz – Brusque – SC – Aprendiz;

Auxiliar de Visual Merchandising II – Interno – Várzea Grande – Efetivo;

Videomaker – Brusque – SC – Efetivo;

Zelador (a) – Brusque – SC – Efetivo;

Banco de Talentos – Administração – Brusque – SC – Banco de talentos.

Mais sobre a Havan

Sobre a Havan, vale frisar que as vagas acima são para trabalhar no Centro Administrativo, localizado em Brusque (SC), que reúne cerca de mil profissionais de 30 setores diferentes em um único espaço.

Sem divisórias e com salas de reuniões em vidro, o ambiente conversa com a cultura Havan, que valoriza a gestão transparente e canal de comunicação aberto entre todos os colaboradores.

No local, você terá a oportunidade de gerenciar processos das mais de 150 megalojas da rede Havan, contribuindo diretamente com o crescimento da empresa e com a concretização do seu propósito: promover o desenvolvimento econômico e social do Brasil.

Em resumo, a história da Havan teve início em 1986 em Brusque (SC), com uma loja de 45 m² e apenas um funcionário. Hoje já são quase 200 megalojas espalhadas pelo Brasil e mais de 20 mil colaboradores em toda a equipe.

Como se candidatar em uma das oportunidades abertas?



Agora que a lista de vagas da Havan já foi detalhada acima, a candidatura é muito fácil de ser feita! Para isso, basta acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.