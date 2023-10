Quer trabalhar na JBS? Mais de 120 vagas estão abertas!

A JBS, empresa que é líder global na produção de alimentos à base de proteína, está contratando novas pessoas para preencher o seu quadro. Isto é, antes de falar um pouco mais sobre, verifique quais são os postos e suas respectivas localidades:

Analista Administrativo JR – Itajaí – SC – Efetivo;

Analista Comercial – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista Contábil Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Customer Service – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Exportação – Itajaí – SC – Efetivo;

Analista de Logística – Itajaí – SC – Efetivo;

Analista de P&D – Itajaí – SC – Efetivo;

Analista de Planejamento – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Recursos Humanos – Itajaí – SC – Efetivo;

Analista de Trade Marketing – São Paulo – SP – Efetivo;

Especialista de Marketing Categoria – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Logística – Cuiabá – MT – Efetivo;

Coordenador de Manutenção – Itapetinga – BA – Efetivo;

Coordenador de Manutenção – Juara – MT – Efetivo;

Coordenador de Manutenção – Tucumã – PA – Efetivo;

Gerente de Recursos Humanos – São Paulo – SP – Efetivo;

Supervisor de Armazenagem e Expedição – São Paulo – SP – Efetivo;

Supervisor de Estoque de Produção – Porto Velho – RO – Efetivo;

Supervisor de Manutenção – Juara – MT – Efetivo;

Supervisor de Meio Ambiente – Confresa – MT – Efetivo;

Supervisor de Utilidades – Santana do Araguaia – PA – Efetivo;

Açougueiro (a) – São Paulo – SP – Efetivo;

Advogado Pleno (consultivas e contenciosas cíveis) – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a JBS

Sobre a JBS, é importante ressaltar que seu portfólio de produtos é diverso e está sempre em expansão, visando englobar os mais variados tipos de proteína, produtos preparados e pratos prontos para consumo.

Além disso, conta com dezenas de marcas fortes no Brasil e exterior, como Friboi, Swift, Seara, Seara Gourmet, Incrível!, Doriana, Massa Leve, Pilgrim’s, Primo, Just Bare e Vivera. Além disso, também atua em setores correlacionados ao seu core business, como couros, biodiesel, colágeno, envoltórios para embutidos, higiene & limpeza, embalagens metálicas, transportes e soluções em gestão de resíduos.

De um pequeno frigorífico no interior do Brasil a uma das maiores empresas de alimentos do mundo, são 70 anos de história e evolução para alimentar o que alimenta o mundo.

Como efetivar a sua inscrição?

Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de forma fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



