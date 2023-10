Quer trabalhar na Mania de Churrasco? Veja cargos e locais!

A Mania de Churrasco, rede de restaurantes reconhecida por oferecer os melhores cortes de carnes nobres temperados apenas com sal grosso e preparados em fogo forte, está contratando pessoas no mercado de trabalho. Posto isso, vale a pena conferir a lista de cargos disponíveis:

Analista de Conteúdo – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de EAD – São Paulo – SP – Efetivo;

Atendente – São Paulo – SP – Banco de talentos;

Auxiliar de Produção – São Paulo – SP – Efetivo;

Chapeiro – São Paulo – SP – Efetivo;

Coordenador (a) de Social Media e Branding – São Paulo – SP – Efetivo;

Estagiário (a) de Departamento Pessoal – São Paulo – SP – Estágio;

Gerente de Restaurante – São Paulo – SP – Efetivo;

Banco de talentos – São Paulo – SP – Banco de talentos;

Sub Gerente de Restaurante – São Paulo – SP;

Supervisor de Restaurante | RJ – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo.

Mais sobre a Mania de Churrasco

Dando mais detalhes sobre a Mania de Churrasco, é válido frisar que a rede já conta com mais de 80 restaurantes nos principais shoppings do país sempre seguindo o seu sonho: ser a maior rede de churrascaria do Brasil, ao lado das melhores pessoas e formando o melhor time. Isto é, seu desafio é estar entre as melhores redes de alimentação do país.

Por fim, se você tem o espírito empreendedor, gosta de trabalhar em equipe, atua focado em resultados e coloca energia e olhar de dono em tudo que executa e constrói, vá atrás de uma das vagas!

Como enviar o seu currículo?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa acessar a página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

