Quer trabalhar na Petz? Veja como se candidatar!

A Petz, famosa rede de Pet Shop do Brasil, com mais de 100 lojas espalhadas em 14 estados e com um time com mais de 4 mil funcionários, está contratando novas pessoas. Isto é, antes de falar mais sobre, veja quais são as vagas disponíveis no momento:

Atendente de Loja – São Paulo – SP – Atendimento;

Atendente de Loja – Bento Gonçalves – RS – Atendimento;

Operador (a) de Caixa – São Paulo – SP – Atendimento;

Auxiliar de Limpeza – Brusque – SC – Limpeza;

Caixa – Brusque – SC – Lojas / Shopping;

Repositor – Brusque – SC – Lojas / Shopping;

Recepcionista De Loja – Belo Horizonte – MG – Atendimento;

Auxiliar de Limpeza – Silviano Brandão – Belo Horizonte – MG – Atendimento;

Repositor (a) de Loja – Belo Horizonte – MG – Atendimento;

Ajudante Geral – Alphaville – Barueri – SP – Atendimento;

Atendente Geral de Loja – Barueri – SP – Atendimento;

Auxiliar de Limpeza – Barueri – SP – Limpeza;

Supervisor (a) de Loja – São Paulo – SP – Atendimento.

Mais sobre a Petz

Falando mais sobre a Petz, é importante frisar que estamos falando do ecossistema mais completo do segmento pet brasileiro, oferecendo uma plataforma de soluções que alia experiência de compra e atendimento diferenciado na maior rede de lojas físicas do país à conveniência e agilidade de seus canais digitais.

Isto é, são centenas de lojas físicas, presentes nas 5 regiões do país, incluindo 12 hospitais que unem conhecimento científico a equipamentos de última geração. Por fim, é a única empresa do setor no Brasil com capital aberto, listada no Novo Mercado da B3, nível de maior governança corporativa da maior bolsa de valores da América Latina.

Como enviar o portfólio?

Agora que a lista de vagas já foi exposta, a inscrição acontece de maneira bem simples. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos.

No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.



