Quer trabalhar na Samsung? Veja as VAGAS DISPONÍVEIS!

A Samsung, empresa que é uma famosa multinacional sul-coreana que atua na fabricação de computadores e produtos eletrônicos, está com ótimas vagas disponíveis. Isto é, antes de falar mais sobre a companhia, confira quais são os cargos em aberto:

Analista de BI Pleno – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Infraestrutura SR – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Sistemas Java – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista em Projetos de Infraestrutura de TI – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Arquiteto de Soluções Pleno | E-commerce – São Paulo – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – São Paulo – SP – Banco de talentos;

Desenvolvedor (a) Java – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Desenvolvedor (a) Java Sênior – São Paulo – SP – Efetivo;

Engenheiro (a) Cloud AWS – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Especialista de Middleware – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Especialista de Sistema (JAVA) – São Paulo – SP – Efetivo;

Especialista em Projetos de Infraestrutura de TI – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Especialista Financeiro -São Paulo – SP – Efetivo;

Gerente de Desenvolvimento de Sistemas – São Paulo – SP – Efetivo;

Gerente de Projetos – São Paulo – SP – Efetivo;

Supervisor de Redes SR – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Tech Lead em E-Commerce – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo.

Mais sobre a Samsung SDS

Falando mais sobre a Samsung SDS, podemos destacar que esta parte da empresa foi fundada em 1985 como o braço de TI do Grupo Samsung. Com a sua expertise, tem liderado a transformação digital e a inovação dos clientes há mais de 35 anos.

Com operações em 40 países, suas soluções utilizam plataformas pioneiras de análise, inteligência artificial e tecnologias blockchain para atender a uma ampla variedade de setores.

Além disso, oferece serviços de logística avançada através de uma plataforma integrada que rastreia em tempo real o status das cargas e oferece acesso a todas as funções necessárias globalmente.

Como efetivar a sua candidatura?

Agora que as vagas da Samsung já vieram à tona, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



