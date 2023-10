Quer trabalhar na Vigor? Consulte os cargos e locais!

A Vigor, empresa que é referência no setor alimentício brasileiro e contribuem para sua constante evolução, colocando-a frequentemente à frente de seu tempo, está com ótimas opções de emprego disponíveis. Desse modo, veja quais são os postos de trabalho no presente momento:

Executivo (a) de Contas – Poços de Caldas – MG – Venda Externa;

Assistente de Laboratório – Passos – MG – Laboratorista;

Analista de Controle de Qualidade JR – Dorândia – RJ – Laboratorista;

Analista Ambiental Pleno – São Caetano do Sul – SP – Gestão Ambiental;

Analista de Marketing JR – São Paulo – SP – Desenvolvimento de Produto;

Auxiliar de Expedição – CD Embu Das Artes – SP – Logística;

Analista de Compliance – São Paulo – SP – Administração Geral;

Pesquisador PL – São Paulo – SP -Produção;

Analista de Melhoria Contínua – São Caetano do Sul – SP – Produção;

Supervisor (a) de Produção – Barra do Piraí – RJ – Produção;

Promotor (a) de Vendas – PCD – São Paulo – SP – Venda Externa;

Técnico Eletromecânico – Santa Rita do Ibitipoca – MG – Engenharia Mecânica.

Mais sobre a Vigor

Sobre a Vigor, podemos frisar que a companhia é responsável por atender a mais de 23,6 milhões de lares e aproximadamente 60 milhões de pessoas por ano no país.

Além disso, a Vigor tem a preocupação em atender aos anseios e às necessidades de seus consumidores em todos os níveis. Rigorosa atenção à qualidade de todos os seus produtos, do processamento à exposição no ponto de venda.

Em resumo, são mais de 4 mil pessoas que cuidam para que marcas como Grego, Faixa Azul, Danúbio, Amélia, entre outras, cheguem às prateleiras dos pontos de venda e às casas dos seus consumidores, todos os dias.

Como se inscrever?

Agora que você já conhece a lista de cargos, é só acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos.



