Quer trabalhar no Carrefour? Mais de MIL VAGAS estão abertas!

O Carrefour, líder no mercado brasileiro de varejo alimentar, com bandeiras e marcas devidamente estabelecidas e reconhecidas pelos consumidores brasileiros, está contratando pessoas no mercado. Isto é, vale a pena conferir a lista abaixo:

Promotor de Vendas – São Paulo – SP – Atendimento;

Auxiliar Administrativo -Niterói – RJ – Administração Geral;

Operador de Loja Conveniência – Cambuci – SP – Atendimento;

Auxiliar Administrativo – São Paulo – SP – Administração Geral;

Açougueiro -Piracicaba – SP – Açougue;

Consultor de Vendas e Parcerias – São Paulo – SP – Atendimento;

Promotor Vendas – São Paulo – SP – Atendimento;

Frentista – Valparaíso De Goiás – GO – Atendimento;

Analista de Relacionamento – Sócio SR – São Paulo – SP – Atendimento;

Operador de Loja – PCD – Curitiba – PR – Atendimento;

Repositor – PCD – Rio De Janeiro – RJ – Lojas / Shopping;

Operador de Caixa – Fortaleza – CE – Lojas / Shopping;

Gerente de Padaria – Ribeirão Preto – SP – Lojas / Shopping;

Agente de Fiscalização – Novo Hamburgo – RS – Atendimento.

Mais sobre o Carrefour

Sobre o Carrefour, é interessante frisar que estamos falando do maior empregador privado do país, com 150 mil colaboradores e colaboradoras unidos no propósito de contribuir para uma alimentação mais acessível e de qualidade aos brasileiros e brasileiras, colaborando assim com a saúde e o bem-estar de todos e todas.

Trabalhar no Grupo Carrefour Brasil é participar diariamente de um ambiente que respeita e acolhe as diferenças com muito espaço para crescer e aprender. A marca segue investindo fortemente na simplificação e na aceleração digital, pois acredita que esse é o caminho para se transformar e ser protagonistas da mudança que quer ver no país.

Como enviar o portfólio?

Agora que a lista de vagas do Carrefour já foi detalhada, a candidatura é feita de maneira simples. Para isso, basta acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

