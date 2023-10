Quer trabalhar no Mundo do Cabeleireiro? Conheça os cargos!

O Mundo do Cabeleireiro, rede de lojas que é referência no segmento de varejo de cosméticos, com diversas lojas em Pernambuco e São Paulo, está contratando diversos profissionais para preencher o seu time. Dessa forma, antes de falar mais sobre a companhia, veja quais são os cargos disponíveis:

Consultor (a) de Vendas | Park Shopping São Caetano do Sul – SP – Efetivo;

Consultor (a) de Vendas | Shopping Boa Vista – Recife – PE – Efetivo;

Consultor (a) de Vendas – São José dos Campos – SP – Efetivo;

Consultor (a) de Vendas – Piracicaba – SP – Efetivo;

Estagiário (a) de Tecnologia da Informação – Recife – PE – Estágio;

Estoquista | Parque Shopping São Caetano – SP – Efetivo;

Estoquista | Shopping Jundiaí – Jundiaí – SP – Efetivo;

Fiscal de Loja | Conjunto Nacional – São Paulo – SP – Efetivo;

Jovem Aprendiz Administrativo | Comercial – Recife – PE – Efetivo;

Operador (a) de Caixa | Butantã Shopping – São Paulo – SP – Efetivo;

Operador (a) de Caixa PCD – Recife – PE – Efetivo;

Operador (a) de Caixa | Shopping ABC – Santo André – SP – Efetivo;

Subgerente | Parque Shopping Barueri – São Paulo – SP – Efetivo;

Subgerente – Jundiaí – SP – Efetivo;

Subgerente – São Caetano do Sul – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – Exclusiva para PCD – Recife – PE – Banco de Talentos.

Mais sobre o Mundo do Cabeleireiro

Sobre o Mundo do Cabeleireiro, vale frisar que a rede existe desde 1993. De lá pra cá, oferece diversos produtos para cabelo, maquiagem, eletros, esmaltes e acessórios. Além do mix diversificado, o grande diferencial é a equipe qualificada para oferecer a melhor consultoria e experiência do cliente.

Ao todo, a rede de lojas já conta com mais de 700 colaboradores espalhados pelo país. Por fim, a empresa está em busca de talentos que queiram se desenvolver e manter o melhor ambiente de trabalho.

O que é preciso para se candidatar?

A candidatura é feita de forma bem sossegada. Você precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

