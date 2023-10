Quer trabalhar no Tenda Atacado? Envie o currículo AGORA!

O Tenda Atacado, famosa rede 100% brasileira com 43 lojas na Grande São Paulo, na capital, litoral e interior paulista, que?emprega mais de 8 mil colaboradores, está com algumas opções de emprego disponíveis. Com isso, caso queira buscar um novo emprego, veja a lista de oportunidades vagas:

Operador (a) de Empilhadeira – Matão – SP – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Repositor (a) de Perecíveis – Jaú – SP – Atendimento;

Repositor (a) de Hortifruti – Jaú – SP – Atendimento;

Assistente de Caixa – Guaratinguetá – SP – Atendimento;

Operador (a) de Loja – Diadema – SP – Lojas / Shopping;

Operador (a) de Caixa – Diadema – SP – Lojas / Shopping;

Repositor – Zona Sul – São Paulo – SP – Efetivo – Lojas / Shopping;

Analista de RH – Ribeirão Preto – SP – Recursos Humanos (Generalista);

Assistente de Caixa – Diadema – SP – Atendimento;

Analista de RH – Campinas – SP – Recursos Humanos (Generalista);

Estagiário (a) de Prevenção de Perdas – Matão – SP – Auditoria Interna;

Açougueiro (a) – Carapicuíba – SP – Açougue;

Fiscal de Prevenção de Perdas – Sumaré – SP – Auditoria Interna;

Açougueiro (a) – Sumaré – SP – Açougue;

Atendente de Lanchonete – Sumaré – SP – Lanchonete.

Mais sobre o Tenda Atacado

Sobre o Tenda Atacado, podemos ressaltar que as lojas possuem áreas de vendas planejadas para atender com conforto e agilidade comerciantes de todos os portes e consumidores finais.

Não à toa, o Tenda Atacado ocupa o 7º lugar no ranking da Associação Brasileira dos Atacarejos (ABAAS) e o 11º lugar no ranking da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS).?A empresa opera por meio de quatro canais de vendas: lojas físicas, televendas para comerciantes, atacado distribuidor, com mais de 200 representantes de vendas, além do e-commerce, onde é pioneira no segmento, com pontos de retirada nas lojas e delivery.

Por fim, possui também um aplicativo que facilita as compras online, além de proporcionar descontos exclusivos nas lojas físicas para os clientes cadastrados. Na esfera ESG, a empresa integra o Movimento pela Equidade Racial (Mover), o programa Mesa Brasil e a Ação Renove, voltada para sustentabilidade ambiental.

Como enviar o currículo?

Como você já pôde ver a lista de cargos, é só CLICAR NESSE LINK para ir à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



