Rachel Leviss vende colar relâmpago de Tom Sandoval e moletons TomTom

Rachel Levis está se livrando de todas as lembranças de por Tom Sandoval … ela acabou de vender um colar e alguns moletons com ligações ao Scandoval.

A ex-“Regras de Vanderpump” vendeu seu colar de relâmpago no eBay por US $ 5.300 depois que uma guerra de lances estourou … houve 131 ofertas para o pedaço da história dos reality shows.

Lembre-se… Rachel comprou o colar de ouro 14K para combinar com o que Tom usou no programa e acabou sendo uma pista para o infame caso deles.

Em sua listagem no eBay, Rachel observou que as joias eram “um símbolo de minha devoção a outra pessoa a quem permiti que tivesse poder sobre mim. Ele não tem mais”.

Rachel também cortou relações com um par de moletons do restaurante de Tom, TomTom… eles receberam 122 lances e foram vendidos por US$ 9.500.