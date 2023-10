Rachel Zegler é o centro das atenções como Branca de Neve na primeira imagem teaser da Disney

Disney deu aos fãs uma prévia do tão aguardado remake de ação ao vivo de “Branca de Neve.” Numa nova imagem, Rachel Zegler se transforma no icônico princesa da Disneycercado por ela Sete Anões.

Na fotografia, Zegler veste uma versão do icônico vestido azul e amarelo, em uma casa aconchegante situada na floresta. No entanto, junto com a emocionante prévia, Disney anunciou que a data de lançamento do filme foi adiada de 22 de março de 2024 a 21 de março de 2025.

Zegler retrato visa trazer uma nova perspectiva ao personagem amado, enquanto Gal Gadotconhecida por seu papel como Mulher Maravilhaentra no lugar de A rainha Má.

Notavelmente, o Sete Anões foram reimaginados para esta adaptação, prometendo uma abordagem modernizada do história clássica.

Zegler provocou as críticas

Zegleraclamada por seu papel de destaque como Maria em Steven Spielberg“História do Lado Oeste” (2021), teve alguns insights para compartilhar sobre o remake durante o Expo D23 do Fã Clube da Disney em setembro de 2022.

Ela falou apaixonadamente sobre modernizando a história atemporal e deu nova vida a Branca de Neveenfatizando a importância de permanecer fiel ao essência do personagem.

Rachel Zegler lançando como Branca de Neve é significativo porque ela se torna a primeira Latina para retratar o personagem amado. Esta decisão, juntamente com o filme enredo reimaginadogerou algumas críticas online devido ao seu afastamento do material de origem.

No entanto, o elenco e equipe criativa por trás do remake continuam dedicados a entregar um versão atualizada deste clássico conto de fadas.

O filme original da Branca de Neve

O original “Branca de Neve e os Sete Anões” foi lançado por Disney em 1937marcando o primeiro longa-metragem de animação do estúdio filme. Mais de 85 anos depois, Disney tenta cativar novos públicos com sua nova abordagem sobre este história atemporal.

Dirigido por Marc Webbconhecido por seu trabalho “O incrível Homem Aranha” filmes e “500 dias de verão,” e com roteiro co-escrito por Greta Gerwig e Erin Cressida Wilsonespera-se que o remake misture a magia de da Disney criação original com um toque contemporâneo

Ambos Wilson e Gerwig possuem sólidos históricos no setor, com Wilson tendo trabalhado em filmes como “Secretário” e “A garota no trem”, e Gerwig comemorou por suas contribuições para “Senhora Pássaro” e “Pequenas Mulheres.”