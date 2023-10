Rahm esclarece o que aconteceu com Koepka: Se ele acha isso infantil…

Dapesar de ser rotulado como criança por Brooks Koepka, Jon Rahm diz que não tem intenção de mudar sua abordagem apaixonada enquanto estiver no campo de golfe.

Os dois se envolveram em uma discussão depois de uma tarde de sexta-feira no Copa Rydermas o espanhol diz que nada mudará para ele após as críticas.

“Não vou ficar aqui e dizer que sou um exemplo perfeito do que fazer num campo de golfe”, disse Rahm.

“Mas eu jogo e compito da maneira que acho que preciso jogar e competir.

“O que quer que ele diga, não deve mudar a forma como abordo este torneio.

“É isso. Estou aqui para fazer o meu trabalho e quaisquer comentários que alguém possa ter não devem realmente mudar a maneira como faço isso ou o que penso de mim mesmo.”

O que levou aos comentários de Koepka sobre Rahm

Quanto ao que causou Koepka criticar Rahmo espanhol explicou o ocorrido.

“Não fiquei feliz por ter deixado um 10 pés a menos em 17 para possivelmente empatar o buraco”, disse Rahmque então acertou uma tacada longa no buraco final para ganhar meio ponto para a Europa na partida de quatro bolas.

“Indo até o tee, deixei escapar um pouco da frustração ao acertar o painel publicitário de lado.

“Continuei andando, nunca parei, foi isso. Se Brooks acha que isso é infantil, é o que é. Ele tem o direito de pensar o que pensa.

“Estou muito feliz com quem sou. Precisava fazer isso naquele momento para desabafar e jogar o buraco que queria.

“Claramente deu certo, pois fiz duas ótimas tacadas e tive um pouco de sorte na tacada.

“Eu precisava fazer o que precisava para atuar nessas circunstâncias.

“É certo ou errado, infantil ou não? Não sei, mas era disso que eu precisava no momento.”

Quanto ao seu relacionamento com Koepka no futuro, Rahm observou que nunca teve problemas com o americano antes de sexta-feira.

“Nunca tive problemas com Brooks,” ele disse.

“Até ontem à tarde, pensei que tínhamos um relacionamento muito bom.”