Raiders DE Maxx Crosby sela vitória sobre Patriots com demissão de Mac Jones após erro

Invasores de Las Vegas ponta defensiva Max Crosby é mais uma vez o herói do time após selar mais uma vitória com um sack Patriotas da Nova Inglaterra quarterback Mac Jones dentro de sua própria end zone para segurança no domingo no Allegiant Stadium na Semana 6 de 2023 NFL temporada.

Crosby, 26, tinha acabado de cometer um erro crucial na investida anterior, quando empurrou Jones por trás, depois que o quarterback já havia lançado a bola no 3º e no GOAL, levando a uma primeira descida automática e eventual touchdown do running back do Patriots. Rhamondre Stevenson.

Tyreek Hill: “Os fãs dos Patriots são alguns dos piores da NFL, muito desagradáveis”@henrycmckenna

QB reserva dos Raiders Brian Hoyer substituído Jimmy Garoppolo (volta) no segundo tempo e não conseguiu movimentar as correntes no final do jogo.

Hoyer, 38, terminou a disputa com 102 jardas em 6 de 10 passes completos, sem touchdowns ou interceptações, deixando a defesa para fazer o trabalho sujo.

Garoppolo, de 31 anos, foi levado às pressas para o hospital em uma ambulância após sofrer uma lesão nas costas no final do primeiro tempo. Ele conseguiu acumular 162 jardas em 14 de 22 finalizações com um INT e um TD para o wide receiver Jakobi Meyers.

Defesa dos Raiders assume o controle dos Patriots

Crosby e a defesa selaram uma vitória por 17-13 sobre o Green Bay Packers durar Segunda à noite futebol e mais uma vez contra os Patriots neste domingo, apesar da curta semana.

Segurança dos invasores Trevon Moehrig-Woodard interceptou Jones, que arremessou 200 jardas em 24 de 33 passes completos e um INT.

Patriotas correndo de volta Ezekiell Elliott correu para seu primeiro touchdown com o New England, mas teve apenas 34 jardas corridas, 10 a menos que Stevenson.

A vitória da semana 6 deixa os Raiders com um recorde de 3-3 antes da visita de domingo ao Ursos de Chicago. Patriots estão 1-5 e são os anfitriões do Notas de búfalo próximo.