Raiders pretendem negociar o antigo Pro Bowl antes do prazo da próxima semana

Adepois de uma perda extremamente decepcionante para o Ursos de Chicago na semana 7, o Invasores de Las Vegas estão se preparando para reembaralhar o baralho no wide receiver.

Um relacionamento rompido entre Hunter Renfrow e treinador principal Josh McDaniels pude ver o 2021 Pro Bowl a seleção foi entregue a outra equipe antes do prazo final de negociação de 31 de outubro – no qual o Invasores espera-se que estejam ocupados enquanto lutam por uma vaga nos playoffs fora do AFC Oeste.

Papel reduzido da Renfrow

Pode ser uma surpresa ver Renfrear relacionado com uma saída da franquia que lhe deu uma chance como escolha de quinta rodada no Draft da NFL 2019. Mas a contratação de McDaniels iniciou um ciclo que deverá culminar com a obtenção de um novo endereço pelo destinatário nos próximos dias.

McDaniels e Renfrow não clicaram desde o Invasores nomeou o técnico em 2022. Renfrow está a duas temporadas de acumular 1.038 jardas de recepção e nove touchdowns – números que justificaram um Pro Bowl acenar. Ele lutou contra uma lesão na temporada passada e disputou apenas 10 partidas, mas o retorno à saúde em 2023 não correspondeu a melhores estatísticas.

Renfrow conseguiu apenas oito passes para 73 jardas e zero touchdowns, vendo seu valor cair ainda mais do que antes. Os Raiders, que se sentiram confortáveis ​​com o emparelhamento de Davante Adams e Jacob Meyers no recebedor, provavelmente não conseguirá muito para Renfrow em uma negociação – e eles poderiam simplesmente tentar fazer o que é certo para o jogador ao negociá-lo em outro lugar.

A direção incerta dos Raiders

Las Vegas insiste em construir uma equipe do calibre do campeonato – mas a inconsistência semanal está prejudicando o Invasores enquanto buscam uma segunda participação nos playoffs em três anos.

Os 3-4 Raiders foram atormentados por estranhas decisões de treinamento e instabilidade no quarterback desde a saída de Derek Carr no início deste ano. Substituição Jimmy Garoppolo tem lutado para permanecer em campo, enquanto Aidan O’Connell e Brian Hoyer ambos perderam confrontos importantes nas últimas semanas, enquanto tentavam preencher a lacuna no centro.

RenfrearA falta de tempo de jogo e a saída aparentemente iminente do time parecem ser decisões mais complicadas por parte do grupo de confiança dos Raiders. Las Vegas certamente venderá barato para um recebedor que ainda está no auge e que – no seu melhor – é um forte corredor de rotas e está entre os melhores recebedores de slots da liga.