Raiders QB Jimmy Garoppolo levado às pressas para o hospital com lesão nas costas sofrida contra Patriots

Invasores de Las Vegas quarterback Jimmy Garoppolo sofreu uma lesão nas costas no final da primeira metade do jogo da equipe na Semana 6 contra o Patriotas da Nova Inglaterra no domingo no Allegiant Stadium e foi transportado para um hospital próximo.

Garoppolo, 31, deixou a arena em uma ambulância e foi excluído do jogo após receber uma designação duvidosa. Ele fez os Raiders vencerem por 13-3 e terminou a disputa com 162 jardas em 14 de 22 finalizações com um touchdown e uma interceptação.

Receptor amplo Raiders Jacob Meyers estava recebendo o passe para touchdown de Garoppolo.

QB de backup Brian Hoyer assumiu o lugar de Jimmy G no centro para fazer sua estreia na temporada.

Jimmy Garoppolo enfrentando ex-time

Garoppolo, que se juntou aos Raiders vindo do São Francisco 49ers nesta entressafra, estava indo bem contra o time que o convocou.

Ele foi definido para ser o substituto de Tom Brady sob o comando do técnico do Patriots Bill Belichick antes de ser negociado para São Francisco.

Os Patriots têm lutado nas últimas temporadas com Mac Jones no quarterback, que pode ser substituído em breve.