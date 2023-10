Raízes do wrestling profissional de circo e estreia no MMA aos 14 anos: a história de Rickson Zenidim do DWCS

Rickson Zenidim enfrenta o peso mosca brasileiro André Lima na co-luta principal do Dana BrancoSérie de Concorrentes em Las Vegas na terça-feira com um contrato com o UFC em jogo. É o culminar de um sonho antigo de um clã que tem o combate correndo em suas veias há quase um século.

No início dos anos 1900, Américo Zainedim fugiu da Turquia para escapar da guerra e pôs os pés no Brasil com sua família para começar uma nova vida. Ele e sua esposa Alavina ganhavam a vida vendendo joias baratas em Irati, uma pequena cidade do Paraná, mas Américo decidiu continuar a tradição de competir em lutas de wrestling profissional no circo para ganhar um dinheiro extra. Tiveram 12 filhos, que anos depois lhes deram mais de uma dezena de netos. Décadas se passaram e alguns ainda mantêm viva essa tradição de luta.

“Os tios do meu pai o levaram ao circo para vê-los competir no wrestling profissional quando ele era criança”, disse Zenidim no MMA Fighting’s Trocação Franca podcast. “Era luta livre profissional, mas as coisas sempre esquentavam e acabavam em brigas de verdade. Meu pai cresceu nesse ambiente e começou a treinar Muay Thai, kickboxing e taekwondo. Foi vale tudo de verdade, sem regras.”

O pai de Rickson, Paulo Bueno, mudou-se para Ponta Grossa, a 80 quilômetros de Irati, para continuar sua carreira no circo pro wrestling, mas acrescentou lutas de vale tudo. No total, de 1999 a 2022, “Paulão” disputou 36 lutas sancionadas de MMA, acumulando um recorde de 25-10-1. Rickson disse que a derrota do pai para Marcelo Santos no Meca World Vale Tudo 6, por decisão, mudou a forma como Paulo era visto no âmbito da luta.

“Foi assim que ele criou o estilo Zenidim”, disse Rickson. “Não dá para ver muito desse estilo, mas ele usa muitos contra-ataques. A luta dele com o ‘Marcelão’, da Chute Boxe, por exemplo, você deixa o adversário avançando o tempo todo e você começa a defender, bloquear e contra-atacar. [Santos’] rosto estava completamente deformado mas as pessoas não viam [Bueno’s attacks] porque o adversário estava correndo para frente. Tem vídeo da entrevista pós-luta dele no YouTube, e o cara com cara deformada venceu meu pai. Meu pai inventou esse estilo e tudo que fazemos é voltado para o MMA. Meu pai teve essa visão e isso tem sido fundamental para o que estamos fazendo no MMA.”

Rickson, hoje com 24 anos e 14-1 no MMA, faz lutas de exibição desde os 3 anos e brinca que é lutador “desde o ventre da minha mãe”. Sua carreira profissional no MMA começou oficialmente em 2013, competindo na promoção de seu pai Paulão Fight em Ponta Grossa aos 14 anos. Ele assinou contrato para lutar no Shooto Brasil um ano depois, mas a promoção cancelou a luta após reação pública por assinar um contrato de 15 anos -velho. Rickson disse que algo semelhante aconteceu com o Jungle Fight, não lhe deixando outra opção a não ser competir no circuito regional.

“Disseram que o evento seria transmitido ao vivo pela TV e que a rede não permitiria que um adolescente brigasse”, disse Zenidim. “Atrasaram um pouco a minha carreira, mas foi bom no sentido de que me deu tempo para ganhar experiência no cenário regional. Tempos diferentes. Seria impossível fazer isso hoje, lutar profissionalmente aos 14 anos. Muita gente criticou a gente por começar muito cedo, mas eu estava muito à frente de todo mundo porque estava lutando contra adversários mais velhos e não sobrou ninguém para eu lutar aqui. ”

Zenidim marcou uma dezena de finalizações como lutador profissional, com 10 finalizações no primeiro round, e não espera uma luta fácil quando enfrentar o invicto Andre Lima (6-0) no UFC APEX.

“Não gosto de ir longe”, disse Zenidim. “Venho lutar em pé ou no chão. Meu oponente tem formação no boxe e é muito bom, já assisti algumas lutas dele, mas ele só estreou no MMA profissional ano passado e tem seis lutas. Confio meu treinamento com minha família. Nosso estilo será reconhecido mundialmente no dia 10 de outubro. Vou atrás do final, não importa onde, e vou assinar o contrato.”