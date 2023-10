Rams coloca RB Kyren Williams no IR e revela quantos jogos ele perderá

Tele Rams de Los Angeles se encontram em uma situação desafiadora ao confirmarem a colocação de sua estrela running back, Kyren Williams, na reserva de feridos neste sábado. Este revés é um golpe significativo tanto para o time quanto para os entusiastas do futebol fantástico, após Willians‘ausência notável dos treinos devido a uma entorse de tornozelo.

Com apenas 23 anos de idade, Willians já havia conquistado um ponto de partida para si mesmo no Carneiros‘lista. O jovem talento estava prestes a perder o próximo jogo contra o ladrões na semana 7. Essa decisão agora garante sua ausência de campo por pelo menos mais quatro jogos.

A semana anterior viu Williams em excelente forma. Ele teve o recorde de sua carreira de 158 jardas, acompanhado por um touchdown, liderando o Carneiros para uma vitória por 26-9 sobre o Cardeais. No entanto, a alegria transformou-se em preocupação no quarto período, quando ele deixou o jogo, e as avaliações médicas subsequentes revelaram uma entorse no tornozelo.

WilliansA temporada de 2022 foi simplesmente espetacular. Esta escolha da quinta rodada de 2022 emergiu como uma força dominante para o Carneiros, registrando 456 jardas, seis touchdowns no solo e 105 jardas com touchdown em recepções em seis jogos. Com esses números, ele está empatado com a terceira maior pontuação total da liga.

Quem liderará o backfield do Rams?

Com Williams afastado dos gramados até a semana 12, o Carneiros, atualmente com um recorde de 3-3, tem uma lacuna a preencher. Eles adicionaram Myles Gaskin e trouxe o experiente Darrell Henderson de seu time de treino. Zach Evans é outro candidato potencial na corrida para liderar a defesa dos Rams.

À medida que as próximas semanas se desenrolam, resta saber como o Carneiros ajustarão seu plano de jogo sem Willians. Mas uma coisa é certa: a equipe enfrenta um teste de profundidade e adaptabilidade enquanto tenta superar esse obstáculo inesperado.