Randy Levine: “Os Yankees acreditam em padel”

euem março passado, Empresas Globais Yankee anunciou a assinatura de um termo de compromisso para aquisição de participação na A1 Padel. Um marco histórico para o paddle, visto como a segunda franquia mais valiosa do planeta (Forbes, 2023) estava diretamente associada a um circuito profissional, neste caso presidido por Fabrice Pastor.

Meses depois, com um torneio profissional de paddle chegando pela primeira vez a Nova York, o proprietário Randy Levine (Nova York, 1955) quis dar mais detalhes sobre esta união com A1 Padel durante uma coletiva de imprensa improvisada no Grão-Mestre de Nova Yorkcom a presença de membros da mídia.

“Nós, os Yankees, acreditamos neste esporte, vemos seu potencial e achamos que será muito popular nos próximos anos. Não podemos planejar um crescimento de longo prazo, temos que dar um passo a passo e garantir que os torcedores não apenas pratique esse esporte, mas também o consuma na televisão”, explicou Levine.

Quando questionado sobre como surgiu a ideia de mergulhar no mundo do paddle, Levine foi claro e apontou para o CEO do circuito: “Escolhi o A1 Padel em detrimento de outros circuitos por causa do Fabrice. Ele tem um grande coração e é a melhor pessoa para levar a cabo este ambicioso projeto”.

O “sonho” do pastor na Big Apple

O empresário monegasco, também presente na conversa com Levine, mostrou-se entusiasmado por ter conseguido desenvolver este torneio na cidade mais conceituada do mundo e, além disso, em conjunto com uma franquia que vai além do desporto.

“Estar com Randy Levine e os Yankees em um projeto é um sonho difícil de imaginar há algum tempo. É uma união muito importante. Estamos trabalhando muito para os próximos anos e posso dizer com orgulho que sou um Yankee”, expressou Pastor enquanto mostrava com orgulho o boné com os logotipos de ambas as entidades.