Rangers derrotam Orioles e seguem para ALCS pela primeira vez em 12 anos

Corey Seager e Adolis Garcia homered cedo, Nathan Eovaldi acertou sete em sete entradas em outro início decisivo da série e o rangers do Texas completou um Série da Divisão AL varredura do Orioles de Baltimore com uma vitória por 7-1 na noite de terça-feira no jogo 3.

O guardascuja perda em Seattle no último dia da temporada regular fez deles um time curinga em vez do AL Oeste campeão, desde então venceu todos os cinco jogos da pós-temporada. Eles estão indo para o Série do Campeonato da Liga Americana pela primeira vez desde 2011.

A cabeça-de-chave de AL eliminada

Baltimore ganhou um AL-high 101 jogos e nunca foi varrido em uma série durante a temporada regular, mas o Pelo menos os campeões terminam após uma raspagem no momento mais inoportuno. O Papa-figos perderam oito jogos consecutivos dos playoffs nas últimas 10 temporadas.

“Devíamos vencer 76 jogos. Venceu 101, venceu a Liga Americana Leste. Estou muito orgulhoso do nosso grupo. Eles desafiaram todas as probabilidades. Ninguém nos deu uma chance”, disse o técnico do Baltimore. Brandon Hyde disse. “Esses caras jogaram duro por seis meses. Infelizmente, não jogamos bem nos últimos três.”

Seager fez um percurso de 445 pés até os assentos do campo direito no primeiro turno, e Garcao home run de três corridas – uma das Todas as estrelas rebatedor admirado enquanto dava alguns passos lentos para fora da área do batedor – fez 6 a 0 no segundo para perseguir o destro de Orioles Reitor Kremero arremessador israelense-americano fazendo seu primeiro início de pós-temporada na carreira.

Foi o primeiro guardas jogo de playoff em Campo de vida do globoo estádio que era totalmente novo em 2020, quando sediou grande parte do MLBpós-temporada neutra durante o Pandemia do covid-19.

O Los Angeles Dodgers passou a maior parte daquele outubro lá, e Seager foi o MVP tanto no NLCS e Série Mundial. Um ano depois, o shortstop foi para Texas em um contrato de US$ 325 milhões por 10 anos e ocupa o mesmo armário que ocupou durante aquela pós-temporada mais incomum com público limitado.

O chute de Seager deu início à goleada

Com casa cheia em seu primeiro jogo de playoff em casa com o guardas, Seager deixou a multidão recorde de 40.861 pessoas em frenesi quando ele acertou sua primeira rebatida. Ele foi fundo sete vezes para o Dodgers aqui em 2020.

Nathaniel Lowe também homenageado por Texasuma tacada solo no sexto. Lowe havia iniciado a segunda entrada de cinco corridas do Rangers com um alinhamento lateral para a esquerda, mas isso aconteceu no 15º arremesso da rebatida, após uma falta em nove arremessos de duas rebatidas.

Seager é um dos cinco rebatedores do Texas que começou no AL elenco neste ano Jogo das Estrelas. Essa é uma escalação e tanto para Bruce Bochyo três vezes Série Mundial-gerente vencedor com São Francisco que foi contratado pelo Rangers na última offseason e agora vai para sua primeira Série do Campeonato AL.

A joia de Eovaldi

Também um Todas as estrelas em sua primeira temporada com o guardas, Eovaldi venceu os dois jogos decisivos da série nesta pós-temporada. Estas são as duas melhores e mais longas partidas do destro desde que regressou em Setembro, depois de ter perdido sete semanas devido a uma distensão no antebraço direito.

Eovaldi lançou 76 de seus 98 arremessos para rebatidas sem andar, permitindo apenas uma corrida. Ele recebeu uma serenata com gritos de seu nome enquanto saía do monte após o sétimo – e então foi empurrado para fora do banco de reservas por um companheiro de equipe para mostrar seu boné para a multidão. Ele também ganhou o Série curinga argumento decisivo em Baía de Tampa última quarta-feira.

“Arremessador dos playoffs” Hyde disse.

Se Leclerc conseguiu as quatro eliminações finais, a primeira com as bases carregadas no oitavo, quando induziu um groundout no final da entrada pelo rebatedor Aaron Hicksque na nona entrada do jogo 2 acertou um home run de três corridas contra ele.

Leclerc assumiu o arremesso forte Aroldis Chapman, que desistiu de uma caminhada simples e depois de duas caminhadas. Leclerc arremessou um nono perfeito, soltando fogos de artifício comemorativos dentro do estádio quando ele rebateu Jordan Westburg para terminar o jogo.

KremerAs 1 2/3 entradas de Marker marcaram sua partida mais curta em toda a temporada. O jovem de 27 anos usava um colar com a estrela de David, como sempre, com pensamentos de parentes próximos em Israelonde a guerra foi declarada após uma incursão mortal de um grupo militante Hamas. A mãe dele estava no jogo.

Kremer tinha 13-5 com um ERA de 4,12 em 32 partidas na temporada regular, incluindo BaltimoreOs dois jogos decisivos do time: 17 de setembro para garantir uma vaga nos playoffs e 11 dias depois para a 100ª vitória do time para garantir o Pelo menos.

“Temos muitos caras que nunca estiveram na pós-temporada antes. Então, isso dói, e não há problema em machucar. Não há problema em ter esse tipo de combustível na entressafra. Vai demorar um pouco para conseguirmos sobre isso um pouco. Mas acho que nossos rapazes virão caçando e com fome no treinamento de primavera “, disse Hyde.

“Agora temos experiência. Esta equipa daqui para frente – mano-a-mano. Será um clube muito bom.”

O passe livre custa O’s

Com corredores em segundo e terceiro e dois eliminados no segundo inning, o Papa-figos optou por caminhar intencionalmente Seager. Mitch Garverque fez um grand slam no jogo 2 e depois fez uma dobradinha em duas corridas antes Garca homered para fazer o 6-0.

Seager também empatou outra caminhada na quarta entrada, tornando-o o primeiro jogador com nove caminhadas em três jogos na pós-temporada. Isso é um a mais do que Barry Bonds em São Franciscoquatro jogos NLDS perda para Flórida em 2003.

Seager caminhou cinco vezes no jogo 2 contra Baltimoreo primeiro jogador na história da pós-temporada com cinco em um único jogo.

A seguir

Papa-figos: Treinamento de primavera em Sarasota, Flóridaantes de o Pelo menos campeões abrem a temporada regular em 28 de março, em casa, contra o Anjos de Los Angeles.

O guardas espere para ver se eles vão Houston ou Minesota para ALCS Jogo 1 no domingo.