Rangers felizes com Homer derrotaram Astros e forçaram o jogo 7 do ALCS na segunda-feira

Nathan Eovaldi permaneceu perfeito nesta pós-temporada, e Mitch Garver e Jonas Heim marcou um home run antes de um grand slam na nona entrada por Adolis Garcia ajudou o rangers do Texas evite a eliminação com uma vitória por 9-2 sobre o Houston Astros no jogo 6 do Série do Campeonato AL no domingo à noite.

O time de estrada venceu todos os jogos desta série até o decisivo Jogo 7 na noite de segunda-feira em Houston. Cristiano Javier está programado para lançar Astros contra três vezes Prêmio Cy Young ganhador Max Scherzer. Javier bater Scherzer no jogo 3 às Texas.

Rangers se recupera do colapso do jogo 5

Eovaldi, que também venceu o jogo 2, rendeu cinco rebatidas e duas corridas em 6 1/3 entradas para melhorar para 4-0 com um ERA de 2,42 nos playoffs deste ano. O curinga guardasum dos seis times da liga principal sem Série Mundial título, precisa de uma vitória para voltar ao Clássico de outono pela primeira vez desde viagens consecutivas em 2010-11.

“Estou muito orgulhoso de como esses caras continuam se recuperando”, Texas gerente Bruce Bochy disse.

O atual campeão da World Series Astros foram novamente derrubados por um começo abaixo da média de Framber Valdez e jogo sem brilho em casa. Valdez foi acusado de cinco rebatidas e três corridas com seis eliminações em cinco entradas, caindo para 0-3 com um ERA de 9,00 nesta pós-temporada.

O Rangers liderou por dois antes de abrir o jogo com uma nona corrida de cinco corridas, pontuada pela batida de Garca, que rebateu as quatro vezes anteriores. O rebatedor foi vaiado durante todo o jogo depois de estar no centro de uma briga para limpar o banco no jogo 5, após ser atingido por um arremesso de Bryan Abreu.

Quando Garca acertou um arremesso Ryne Stanek para os Crawford Boxes no campo esquerdo com um eliminado no nono, muitos desses fãs começaram a correr para as saídas depois de mais uma exibição ruim em casa de Houston.

O Astrosque está 5 a 0 fora de casa nesta pós-temporada, venceu três consecutivas em Arlington vestindo suas camisas laranja para chegar à vitória e alcançar sua terceira World Series consecutiva. Mas isso não os ajudou a levar sua magia da estrada para casa, já que caíram para 1-4 em Houston nesta pós-temporada, depois de postarem uma marca de 39-42 em Parque Minuto Maid na temporada regular.

Nenhum time com histórico de derrotas em casa chegou à World Series.

Esta série junta-se ao Série Mundial 2019para o qual Houston perdeu Washington em sete jogos, como a única série melhor de sete na história da pós-temporada em que o time de estrada venceu os primeiros seis jogos.

Rangers marca três home runs

Houston liderado por um após um single RBI de primeira entrada por Jordan Álvarez. Garver empatou em sua tacada solo para iniciar a segunda.

Heim conectado desligado Valdez pela segunda vez nesta série com um arremesso de duas corridas com duas eliminações na quarta que colocou Texas no topo 3-1.

“Acho que sete de suas nove corridas marcadas foram em home run. Então você realmente precisa mantê-los no estádio”, Astros gerente Padeiro empoeirado disse.

Houston conseguiu 3-2 em um voo de sacrifício Maurício Dubn no sexto. Mas o guardas consegui algum seguro de um RBI duplo de Garver com um eliminado na oitava rodada Abreu.

É a primeira vez que o Rangers vence um jogo eliminatório na pós-temporada desde o jogo 5 do ALDS de 2010 em Baía de Tampa quando Penhasco Lee lançou um jogo completo na vitória do Texas por 5-1. Eles haviam perdido cinco jogos consecutivos e a vitória de domingo foi apenas a segunda em oito tentativas.

Os Astros tiveram uma chance de diminuir a liderança no final da tarde Garcíaé um grande balanço, mas Se Leclerc passou depois de desistir do home run decisivo de três corridas para José Altuve na nona entrada do Jogo 5.

Josh Sborz caminhou Alex Bregman para começar o oitavo em Houston e eliminou Álvarez antes Se Abreu escolhido com um fora.

Leclerc assumiu e caminhou Kyle Tucker carregar as bases antes Dub alinhado suavemente para o shortstop. Rebatedor Jon Singletonque entrou com uma rebatida na pós-temporada na carreira, rebatida por Jeremy Pea e atacou Leclerc para acabar com a ameaça.

Alvarez conseguiu a primeira rebatida de Houston desde o primeiro inning com um single out no sexto. A mosca de sacrifício de Dubn reduziu a vantagem para um.

Os Astros pareciam bem no início contra Eovaldi. Altuve acertou um single inicial e roubou a segunda base antes Brantley caminhou. Houve uma eliminação no inning quando Alvarez alinhou uma única bola no centro do campo para marcar Altuve e fazer o 1-0. Eovaldi limitou o dano quando José Abreu alinhou antes Tucker eliminado.

Garver enviou o primeiro arremesso do segundo turno para os assentos do campo direito para empatar em 1 para todos. A bola foi pega com a mão nua por um homem na segunda fila.

Nathaniel Lowe escolhido depois disso, mas Josh Jung fundamentado em uma jogada dupla para encerrar o inning.

Valdez não permitiu outro baserunner até que Garver marcou com duas eliminações no quarto. Heim seguiu com seu chute para o campo direito para fazer 3-1. A bola passou logo pela luva de Tucker e entrou na primeira linha. Heim, que teve o recorde de sua carreira com 18 home runs na temporada regular, também rebateu Valdez no jogo 2 desta série.

Abreu lança – pela última vez em 2023?

Bryan Abreu lançou a oitava entrada para Houston depois de apelar da suspensão de dois jogos que recebeu Liga Principal de Beisebol por atirar intencionalmente Garca.

Abreua audiência é na segunda-feira anterior John McHale Jr.assistente especial do Comissário Rob Manfred.

“Isso pode ser um grande golpe”, padeiro disse. “Você gostaria de ter uma decisão final sobre o status dele. Então, tentamos lá. Esperamos que parte disso seja adiado e o teremos amanhã também.”

Abreu foi eliminado Garca no oitavo antes de um RBI dobrar por Garver estendido Texas‘levou para 4-2.