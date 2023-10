Rankings mostram: coroação do Islã, confusão de Khamzat, teto dos médios de Usman, além de uma prévia do final do ano de 2023

A vitória monstruosa de Islam Makhachev no UFC 294 fez o impossível – na verdade fez a equipe do MMA Fighting concordar em algo!

Mike Heck e Jed Meshew se juntam aos co-apresentadores Shaun Al-Shatti e Alexander K. Lee esta semana para vasculhar os destroços do UFC 294 e colocar em perspectiva a vitória por nocaute de Makhachev sobre Alexander Volkanovski. Makhachev é o melhor lutador do mundo? Ele conseguiu a pole position para o Lutador do Ano de 2023? E ele se tornará o primeiro peso leve do UFC na história a acertar mais de três defesas? Em seguida, a turma joga uma divertida rodada de “O que diabos devemos fazer com Khamzat Chimaev?”, antecipa a agenda lotada de final de ano, diz adeus a um grande nome no ranking e muito mais .

