Reação Fury vs. Ngannou: Francis Ngannou foi roubado contra Tyson Fury?

Francis Ngannou pode não ter obtido a vitória oficial contra Tyson Fury no placar, mas com certeza se sente o maior vencedor de sábado depois de desafiar as probabilidades e levar o campeão linear dos pesos pesados ​​do boxe ao seu limite absoluto.

Mike Heck, Shaheen Al-Shatti e Alexander K. Lee do MMA Fighting reagem a Fury vencendo uma decisão dividida fortemente debatida sobre o ex-campeão peso pesado do UFC, discutem se Ngannou foi ou não roubado por dois dos juízes, por que isso não acontece em última análise, importa se ele foi ou não, se a próxima luta de Ngannou será no ringue de boxe, se ele retornará ao MMA, como “O Predador” conseguiu silenciar seus muitos críticos – incluindo o CEO do UFC Dana White – se a luta direcionada entre Fury e Usyk é mais ou menos interessante, e muito mais seguindo o Batalha do pior carta de luta.

