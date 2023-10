Reação: Kamaru Usman enfrenta Khamzat Chimaev no UFC 294

O UFC 294 teve outra grande mudança!

Depois de sofrer uma infecção estafilocócica que exigiu outra cirurgia Paulo Costa está oficialmente fora de sua luta programada no co-main event contra Khamzat Chimaev no UFC 294 e o ex-campeão meio-médio do UFC Kamaru Usman está entrando em cena. sua primeira luta desde a derrota para Leon Edwards no UFC 286.

Essa grande mudança ocorre menos de 24 horas depois de ter sido anunciado que Alexander Volkanovski entrará em cena com 10 dias de antecedência para revanche contra Islam Makhachev na luta principal do mesmo card da luta, substituindo o lesionado Charles Oliveira.

Dada a enormidade das últimas notícias, Jed Meshew e Alexander K. Lee, do MMA Fighting, circularam em busca de uma cápsula de reação de emergência, discutindo o que aconteceu, o que vem a seguir para todas as partes envolvidas e se essas mudanças inesperadas realmente tornaram o UFC 294 mais carta de luta convincente.