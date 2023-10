Rebecca Loos revela momento emocionante durante suposto caso com David Beckham

Rebecca Looso ex-assistente pessoal que estava no centro das acusações de um caso com David Beckham no início dos anos 2000, compartilhou novos detalhes sobre suas experiências durante esse período. Ela se lembrou, particularmente, de uma festa carregada de emoção na casa de uma lenda do futebol Ronaldo Nazário casa em Setembro de 2003.

Loos, hoje com 46 anos, descreveu uma festa com comida maravilhosa, samba brasileiro e champanhe fluindo. No evento, ela alegou que David Beckham foi “escondido no fundo do jardim” enquanto falava com um Modelo espanhol.

No entanto, a noite tomou um rumo dramático quando Beckham esposa, Victoria Beckham, ligou para o celular de Loos. De acordo com Loos, Vitória estava chateada porque o marido não atendia o telefone.

Ela perguntou Loos encontrá-lo e permanecer na linha. O então Assistente de Davi seguiu suas instruções e encontrou Beckham dois guarda-costas do lado de fora de um quarto.

A dolorosa verdade de Beckham

Quando Loos informou-lhes que Vitória estava ao telefone, um dos guarda-costas entrou na sala e David Beckham saiu do quarto alguns minutos depois.

Loos disse: “Posso ver a modelo ao fundo deitada na cama. Posso ver que é um quarto. Eu estava furioso e apenas olhei para ele, entreguei-lhe o telefone e disse: ‘Sua esposa.’“

Ela lembrou sentindo-se magoadoexplicando: “Mas ele me pegou, ele colocou suas garras em mim e eu estava à sua disposição.”

Essas revelações vêm depois Loos falou pela primeira vez sobre seu suposto caso com David Beckham em uma entrevista de 2004. Na época, ela levantou preocupações sobre a infidelidade dele e o impacto em seu casamento com o ex- Garota das especiarias.

David Beckam reage

David Beckham negou consistentemente as acusações de Loos e manteve o seu compromisso com a sua família. Ele enfatizou o valor de seu relacionamento com “Posh Spice” e sua família no recente documentário da Netflix “Beckham”.

Rebecca Loos, quem é agora um assistente médico que mora em Noruega com o marido e dois filhos, se manifestou contra o documentário para se defender e esclarecer suas experiências naquele período.

Ela notou que queria família dela saber que ela foi corajosa o suficiente para falar a verdade. Victoria Beckham não comentou publicamente as acusações.