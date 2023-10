Recapitulação da Semana 4 da NFL: Eagles e 49ers ainda invictos, jogo Toy Story em Londres e mais destaques

Semana 4 da NFL teve colisões cheias de ação, como o New York Jets contra o Chiefs, o Bills recebendo o Dolphins, o Philadelphia Eagles lutando por seu status invicto contra o Washington Commanders na prorrogação e muitos outros que mantiveram os fãs tensos.

A vitória por 34 a 31 na prorrogação do Philadelphia Eagles contra os comandantes de Washington colocou o Águias como um dos dois times invictos restantes na NFL ao lado do São Francisco 49ers.

A convincente derrota por 3-27 do Cincinnati Bengals contra o Titãs do Tennesseefizeram parte dos jogos surpreendentes da semana.

A semana 4 sediou o primeiro jogo da temporada fora dos Estados Unidos, que aconteceu em Estádio de Wembley, em Londres, Inglaterra, na partida que colocou o Atlanta Falcons contra o Jacksonville Jaguars que foi transmitida como um jogo do universo Toy Story, com vitória dos Falcons.

O Contas teve uma vitória impressionante sobre o Golfinhosem contraste com o que a equipe de Miami fez com o Denver Broncos durante a semana 3, que terminou 70-20 a favor de Miami. Durante o jogo, as pessoas torceram pelo retorno de Damar Hamlin ao campo de futebol com os Bills, nove meses depois de sofrer uma parada cardíaca, Buffalo tirou o invicto Golfinhos de Miami 48-20.

Resultados da semana 4 da NFL

Jogos de quinta-feira, 28 de setembro

Domingo, 1º de outubro

Jacksonville 23-7 Atlanta

Indianápolis 23- 29 carneiros de Los Angeles

Cleveland 3-28 Baltimore

Carolina 13- 21 Minnesota

Tenessi 27 -3 Cincinnati

-3 Cincinnati Nova Orleans 9- 26 Baía de Tampa

Búfalo 48-20Miami

Chicago 28- 31Denver

Filadélfia 34 -31Washington

-31Washington Houston 30 -6 Pitsburgo

-6 Pitsburgo Carregadores de Los Angeles 24 -17 Las Vegas

-17 Las Vegas São Francisco 35-16Arizona

Dallas 38 -3 Nova Inglaterra

-3 Nova Inglaterra Jatos de Nova York 20-23 Kansas City

