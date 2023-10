RecargaPay anuncia AUMENTO de rendimento de saldo

Os clientes de uma das contas digitais mais importantes do país receberam uma excelente notícia que promete impulsionar seus investimentos. O banco digital RecargaPay anunciou um aumento significativo no rendimento do saldo em conta, que agora atinge 103% do CDI. Essa inovação vem sob a forma do “Bônus Carteira”, uma medida que visa oferecer aos usuários do RecargaPay um incentivo financeiro ainda mais atrativo.

O banco digital RecargaPay também está proporcionando aos seus clientes diversas vantagens adicionais. Entre elas, destaca-se a isenção de Imposto de Renda e IOF, aliviando ainda mais a carga tributária sobre seus investimentos e transações financeiras.

Essa medida torna o RecargaPay uma opção ainda mais atraente para aqueles que buscam uma plataforma financeira segura e eficaz. Além do aumento de rendimento e da isenção de impostos, os clientes também podem contar com uma ampla gama de serviços, como pagamentos de contas, recargas de celular, transferências bancárias e muito mais.

Aumento de rendimento no RecargaPay

Segundo informações disponibilizadas pela empresa, o aumento de rendimento por meio do “Bônus Carteira” beneficia a todos os clientes, sem a necessidade de aderir ao serviço Prime+ da plataforma. Com essa novidade, os saldos em conta passam a render a taxas competitivas de 103% do CDI, tornando a plataforma uma opção atraente para investidores e poupadores.

Uma das grandes vantagens dessa medida é a acessibilidade, uma vez que o rendimento de 103% do CDI entra em vigor assim que o saldo na conta do RecargaPay atingir a marca de apenas R$ 20. Isso significa que os clientes podem começar a ver seus investimentos crescerem com um valor acessível e sem barreiras de adesão.

É importante ressaltar que o bônus é liberado todos os dias úteis, garantindo que os clientes aproveitem ao máximo o aumento de rendimento. No entanto, é essencial observar que esse benefício não se aplica aos saldos obtidos por meio de valores promocionais, como cashback, por exemplo.

Apesar das vantagens oferecidas pelo RecargaPay, é fundamental que os clientes estejam cientes de que os valores mantidos na plataforma não contam com a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). De acordo com informações fornecidas pela conta digital ao portal Melhores Cartões, a segurança dos recursos é garantida por meio do Depósito Compulsório, o que assegura 100% do capital das contas dos clientes.



Conheça a carteira digital

O aplicativo de pagamentos RecargaPay oferece aos usuários uma carteira digital que elimina a necessidade de contas bancárias ou cartões de crédito para uma variedade de serviços, incluindo o pagamento de contas pela internet e a recarga de celulares, entre outros. A empresa foi criada em 2010 por Rodrigo Teijeiro.

O Recarga Play oferece aos usuários uma gama de serviços após a realização de um depósito, seja por cartão de crédito, boleto ou transferência bancária. Além disso, a integração de um cartão de crédito possibilita o acesso a esses serviços de forma conveniente. Entre as funções essenciais do RecargaPay, destacam-se:

Transferncuas via Pix

Acesso a opções de empréstimos

Pagamentos de boletos em parcelas de até 12 vezes

Cartão pré-pago internacional

Essas funcionalidades tornam o RecargaPay uma plataforma versátil para atender às diversas necessidades financeiras dos consumidores. No entanto, vale lembrar que a empresa pode definir regras específicas para utilizar os serviços, como o rendimento a 103% do CDI.