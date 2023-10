Receba R$ 15 mil de AUXÍLIO do governo DESTA forma

Não é segredo que muitos cidadãos brasileiros dependem de ajuda do Governo Federal para sobreviver, devido à falta de oportunidades equitativas no país. Além disso, há indivíduos que contribuem positivamente para a nação e, por tal razão, o governo concede uma espécie de auxílio a esse público.

O objetivo é que tais brasileiros continuem totalmente dedicados ao país ao receberem a contribuição. Mas, qual é o grupo de cidadãos que têm direito ao benefício? A saber, um dos diversos benefícios significativos concedidos no Brasil é o Bolsa Atleta, que oferece o auxílio de R$15 mil.

Tal como o próprio nome sugere, esse subsídio destina-se àqueles que se dedicam exclusivamente às atividades do atletismo no país. É importante destacar que nem todos são elegíveis para receber esse pagamento, pois existem critérios a serem atendidos.

Quais os critérios necessários para receber o auxílio de R$15 mil?

O auxílio para atletas é uma das formas mais generosas de apoio financeiro. Conforme mencionado anteriormente, sua finalidade, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), é garantir que os atletas tenham suas necessidades básicas atendidas. Esse benefício é concedido somente àqueles que não têm patrocínio.

Atletas necessitam se dedicar diariamente aos treinos, além de realizar acompanhamento médico. Frequentemente, eles viajam em competições pelo mundo todo. Portanto, precisam de atenção integral às atividades esportivas, sem ser possível exercer outros trabalhos.

Para ser elegível a receber o auxílio financeiro de até R$ 15 mil do governo, é necessário atender a alguns critérios, como citado. A lista dos requisitos necessários para receber os montantes do Bolsa Atleta é a seguinte:

O indivíduo tem que participar ativamente de uma prática esportiva escolhida, estando vinculado a uma associação, entidade de prática esportiva, bem como entidade nacional da administração de esportes;

O atleta tem que estar entre os 20 primeiros colocados em uma lista de atletas da prática esportiva escolhida. Isso quer dizer que deve se manter nas primeiras posições do ranking de uma entidade internacional correspondente ao esporte;

Atletas praticantes de modalidades vinculadas a algum Comitê Olímpico, assim como Paralímpico Internacionais, também estão elegíveis para o recebimento do auxílio governamental;

Além disso, modalidades que não são olímpicas ou paralímpicas também têm condições de receber o valor do Bolsa Atleta, desde que os selecionados participem em níveis nacionais, internacionais e estudantis.



Você também pode gostar:

Como fazer a inscrição?

Para se inscrever no Bolsa Atleta, os interessados devem realizar o processo por meio do site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Caso atendam aos critérios estabelecidos, poderão receber o auxílio financeiro do governo.

Atualmente, cerca de 240 mil brasileiros são atletas, porém nem todos recebem a bolsa. Vale destacar que o valor do auxílio pode variar de acordo com a modalidade escolhida.

Principais auxílios liberados pelo Governo Federal

O Governo Federal oferece diversos programas de benefícios ao cidadão. Dentre os principais programas estão:

Bolsa Família – Programa de transferência de renda que busca garantir às famílias o direito à alimentação e o acesso à educação e à saúde. O Auxílio Brasil substituirá o Bolsa Família, mas ainda não foi totalmente implementado;

Benefício de Prestação Continuada (BPC) – Benefício assistencial pago a idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência que comprovem não possuir meios de prover a própria subsistência ou de tê-la provida por sua família;

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – Programa que busca erradicar o trabalho infantil no Brasil, oferecendo proteção social às crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil;

Garantia-Safra – Programa que garante uma renda mínima aos agricultores familiares que tiveram perda de safra em decorrência de seca ou excesso de chuvas;

Seguro-Defeso (ou Pescador Artesanal) – Benefício pago aos pescadores artesanais durante o período de defeso, que é o período em que a pesca é proibida para a preservação das espécies.

Esses programas têm diferentes focos de auxílio e regras específicas de participação. Para saber mais sobre cada um deles e como solicitar, é possível acessar os sites oficiais do Governo Federal.